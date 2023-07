El look del día – julio 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán Shakira, Carmen Villalobos y Geraldine Bazan son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Así de guapa celebró su cumpleaños en Florencia vistiendo un vestido de estampado tropical junto a su querido Frederik Oldenburg. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira Credit: Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images Maravilló en la fiesta de British Vogue y la marca Self Portrait en Londres con un pantalón cargo de seda y un top estilo corset. 2 de 7 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Neil Mockford/GC Images También vimos a la actriz mexicana en la misma fiesta con una propuesta ceñida gris y sandalias nude. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Dio lección de estilo colorido y veraniego con un vestido azul y naranja con tacones amarillos. 4 de 7 Ver Todo Geraldine Bazán Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán Quedamos enamoradas del look femenino que vistió durante su viaje a Tailandia con Pandora. 5 de 7 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez ¡Qué guapa! La presentadora deslumbró en Despierta America con este homenaje a Marilyn Monroe. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Carson Sofia Carson Credit: Daniele Venturelli/Getty Images Regia lució la joven actriz y cantante en el festival de Ischia con esta propuesta roja con capa elegante de Giambattista Valli. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

