¡Geraldine Bazán desata furor en las redes con este look sin una gota de maquillaje! Totalmente al natural y sin filtro alguno, la actriz dejó a sus seguidores impresionados con esta imagen a la que no les tiene tan acostumbrados. ¡Parece adolescente! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como suele ser de costumbre, Geraldine Bazán ha vuelto a publicar unas radiantes imágenes de su look en Instagram. La diferencia en esta ocasión es que lo ha hecho totalmente al natural y sin una gota de maquillaje. Por lo general, a la actriz le encanta deleitar a su público con fotos y videos con looks sorprendentes y su rostro perfectamente maquillado. ¡Nada que ver! Este viernes Geraldine dejó sin palabras a sus más de 5 millones de seguidores con un look de lo más sencillo y favorecedor. La feliz mamá de Elissa y Miranda ha pasado unos días de descanso con sus nenas frente al mar desde donde ha compartido imágenes de ensueño. En bikini, almorzando y de risas con sus chicas, la actriz de 38 ha vuelto a demostrar que pasa por uno de los momentos más bonitos de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más bella y sexy que nunca, así se lo hicieron saber sus fans que le regalaron todo tipo de piropos al ser testigos de estas fotografías. Han sido unos días entrañables junto a sus mosqueteras ya de regreso a las labores diarias pero felices de estos días de juegos y felicidad plena.

