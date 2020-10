Geraldine Bazán cuenta el secreto que ha transformado su figura por completo Cada día más sexy y en forma, la actriz ha compartido a qué se deben las curvas de su monumental cuerpo. No, no es el gimnasio, ni las pesas. ¿De qué se trata? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un secreto a voces que desde que estrena soltería Geraldine Bazán está más sexy, feliz y bella que nunca. Solo hay que remitirse a las redes y últimas entrevistas para ver la transformación física y personal que ha experimentado la actriz mexicana. Mientras su agenda sigue repleta de trabajo, a la lista se suman unas cuantas sesiones de fotos. ¡La quieren en todos lados! Sus imágenes más recientes desde la playa, donde pasa unos días de tranquilidad junto a sus hijas. ha lucido sus mejores bikinazos y un cuerpo de escándalo cada vez más tonificado. Ha sido la propia Geraldine quien ha confesado uno de sus secretos de belleza mejor guardados. ¿Qué le ayuda a estar en plena forma y disfrutar de esas curvas sin restar un ápice de su femineidad? Pues se trata del pilates, más concretamente, del de máquina. La actriz mostró algunos ejercicios que practica en uno de sus entrenamientos y las imágenes son brutales. Al practicar este deporte pone a trabajar todas las partes de su cuerpo con la fuerza justa para moldear la figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A mi parecer el mejor entrenamiento es el que a cada uno de nosotros nos acomode, personalmente no me gusta el gimnasio prefiero entrenamientos funcionales al aire libre ¡y amo pilates! Por un lado desarrollas fuerza y condición y por el otro un cuerpo femenino, elástico y elongado", explicó. Así es. Lejos de presumir una musculatura exagerada, Geraldine opta por una figura con las curvas de mujer bien pronunciadas. Eso sí, firme y tonificada. Habrá que tomar nota porque el resultado no podría ser mejor.

