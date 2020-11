Close

¡Geraldine Bazán copia el look de Shakira y el resultado desata la locura! La actriz vuelve a estar en boca de todos y no precisamente por un nuevo novio o una telenovela en puertas. ¡Se trata de su nueva imagen al puro estilo Shakira con la que ha arrasado! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por muy feo que suene decirlo, a Geraldine Bazán el divorcio le ha sentado a las mil maravillas. A pesar de los comienzos turbulentos, la actriz puede decir que está y se ve mejor que nunca. Divertida y atrevida con su imagen, ha vuelto a hacer de las suyas y su nuevo look ha causado sensación. La protagonista de 100 días para enamorarnos literalmente 'enamoró' a sus seguidores con un cambio de imagen que recordó a uno de los looks más revolucionarios de Shakira en su momento. Con lo que podría ser un filtro, Geraldine lució su melena completamente rosa que la hace ver espectacular. "La vida es muy corta como para no tener el pelo rosa", escribió misteriosa. La imagen rockera y rebelde no tiene nada que envidiar a la que la cantante colombiana presumió en su día con gran éxito. Dos bellezas diferentes pero igual de sensuales que demuestran que ser mamá no significa ser aburrida. En el caso de la colombiana, eligió este look juguetón para el sensual video de "Puro chantaje" que grabó con su colega y compatriota, Maluma. El clip batió récord en visitas y el pelo de la novia de Piqué fue de lo más comentado siendo copiado a partir de ese momento por cientos de mujeres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora es Geraldine quien después de un viaje de ensueño a Disneyworld con sus dos hijas se dejó inspirar por la fantasía y se atrevió, aunque sea por medio de filtros, a darle ese toque especial a su salvaje melena. Las dos suelen causar furor con sus looks diferentes y sus bikinazos de infarto. ¿A quién le sienta mejor? Esa es una respuesta difícil de dar, las dos tienen en común su impecable carrera de artistas, lo de ser unas madrazas y contar con mucho estilazo. Así que empataron.

