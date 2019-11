Geraldine Bazán comparte bikinazo de sus comienzos ¡y el cambio es impactante! La actriz mexicana ha compartido una imagen de su pasado en traje de baño que deja al descubierto la transformación a mejor que ha experimentado su figura. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los años no pasan por ella. Y cada uno que cumple su cuerpo lo descumple. Bromas aparte, Geraldine Bazán sigue provocando el caos en redes con sus publicaciones. Un de las más recientes protagonizada por sus piernas de escándalo que lucen más sexy y en forma que nunca. Siempre ha tenido una figura bonita pero lo de ahora es el vivo ejemplo de que el ejercicio y la comida sana son la clave para una figura de diez, además de sana. La actriz publicó un recuerdo en sus historias de Instagram de su paso por la telenovela Tierra de pasiones. En la foto de hace 13 años posa en bikini con sus compañeros de reparto y, aunque está preciosa, el cambio ha sido muy notable y para mucho mejor. Image zoom Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el paso de los años y la madurez uno conoce más su cuerpo, reconoce qué alimentos le sientan mejor y se deja de comidas rápidas y caprichos que no vienen bien para la salud. A sus 36 años, Geraldine se ve espectacular con un tipazo de deportista del que ha vuelto a dejar constancia tras su último viaje a Miami. Geraldine es el ejemplo claro de que ser mamá de dos hijos, hijas en este caso, no está reñido con verse sexy, saludable y en plena forma. La fuerza de voluntad, el buen comer y el ejercicio físico influyen para alcanzar estos objetivos. Querer es poder y la actriz es un ejemplo claro de constancia y buenos resultados. Advertisement EDIT POST

