¡Omg! No vas a creer el gran error de moda que cometió Geraldine Bazán La actriz mexicana confundió dos prestigiosas marcas en pleno Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine no deja de sorprendernos con lo feliz que luce en sus redes, tanto en los momentos que comparte con amigos en México o Miami, al igual que cuando se va de aventura con sus hijas. La actriz mexicana también cautiva con las atrevidas fotos en trajes de bajo que publica, en las que se puede apreciar su increíble figura. Eso sí, sus atuendos también son de infarto. Muy a menudo la vemos con looks muy juveniles y coquetos, con los que parece hermana de sus dos hijas. En sus redes también la vemos luciendo piezas de diseñador, y sobre todo bolsos de ensueño que cuestan miles de dólares. La hemos visto con bolsos de Louis Vuitton, Bottega Veneta y Dior, entre otras marcas prestigiosas. Es por eso por lo que nos sorprendió muchísimo el error que cometió en un post que publicó hace unos días. En la imagen, que fue tomada en un museo de Miami, la actriz aparece luciendo un sexy jumpsuit con estampado floral, combinado con una chaqueta a cuadros, un sombrero morado, botines color camello y un moderno bolso naranja. Su atuendo no tiene nada malo, al contrario, Bazán se ve muy fresca y moderna. El problema es que al etiquetar las marcas de las prendas que llevaba puesta, cometió un error. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazan Credit: Instagram/Geraldine Bazán El bolso que llevaba Bazán es de la marca Bottega Veneta y cuesta un poco más de $3,000. Sin embargo, la actriz se equivocó y etiquetó la marca Balenciaga. ¿Será que tiene tantas carteras que hasta se confunde? Estamos seguras de que ella sabe muy bien la marca de su bolso y que simplemente se equivocó. ¿Qué opinas?

