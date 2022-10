La fabulosa colección de bolsos de Geraldine Bazán La actriz mexicana ama los bolsos de marcas como Louis Vuitton, Dior y Gucci. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que a las mujeres les encantan los bolsos, en especial los de diseñador. Las carteras son el accesorio perfecto para cualquier atuendo. De hecho, el bolso ideal puede hacer que hasta el look más sencillo luzca como si costara un millón de dólares. Si bien existen muchísimas marcas de bolsos que están hechos con excelentes materiales, lucen increíbles y además tienen precios asequibles, no podemos negar que las piezas de diseñador siempre son las más deseadas, sobre todo, entre las famosas. Son muchas las celebridades latinas que aman los bolsos de diseñador, entre ellas Lili Estefan, Galilea Montijo, Nadia Ferreira y Karla Martínez. Otra que tampoco se puede resistir a estos codiciados bolsos es Geraldine Bazán quien a través de los años ha ido creando una fabulosa colección. Gracias a sus redes sociales nos hemos dado cuenta de que la actriz mexicana ama la moda y sobre todo, los bolsos de diseñador. Entre sus marcas favoritas está Louis Vuitton, de la cual tiene varias piezas, Dior, Chanel y Bottega Veneta, entre otras. Si bien en muchas ocasiones la vemos con ropa sencilla y de marcas asequibles, sus bolsos costosos nunca faltan. Échale un vistazo a su fabulosa colección. ¡Los queremos todos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram

