Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazan Amara la Negra, Karla Martinez y Geraldine Bazán son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Ximena Duque y Rashel Díaz Rashel Diaz, Ximena Duque Credit: IG/Rashel Diaz Las presentadoras disfrutaron de un día en Tulum bajo el sol vistiendo atuendos rosados perfectos para la playa. Amara la Negra Amara La negra Credit: IG/Amara la Negra ¡Wow! La cantante derritió las redes desde su finca en la República Dominicana modelando ropa interior de la marca Moda Jumbo. Anitta Anitta Credit: IG/Anitta Antes de asistir a los premios Grammy, vimos a la brasileña con un atuendo verde neón de Michael Kors y gafas a juego. Becky G Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group Vistiendo un conjunto de LaQuan Smith, la joven cantante brilló en camino a una fiesta en Los Ángeles. Geraldine Bazán Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazan Radiante lució la actriz con esta propuesta negra de recortes y escote atrevido para festejar su cumpleaños en México entre amigos. Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez La presentadora nos sigue maravillando con su colección de botas. Esta vez seleccionó unas cool y modernas para completar su atuendo en tonos grises. Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: x17/The Grosby Group Dejó atrás sus trajes ceñidos y optó por un look casual de camiseta y jeans para asistir a un juego de baloncesto de su hijo Saint. Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Mega/The Grosby Group La hermana menor de Kim sorprendió con un bikinazo de infarto en las islas Turks & Caicos de tono rosa. Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker Credit: Mega/The Grosby Group Regia lució la actriz de la serie icónica "Sex and the City" de compras en Nueva York con un saco blanco y tacones de su propia marca, SJP.

