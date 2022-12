Geraldine Bazán hace un cambio drástico en su físico: "Salí de mi zona de confort" Después de dar un primer cambio en su imagen, finalmente la actriz se atrevió a dar el paso e hizo una transformación radical. "¡Qué diferente te ves!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Geraldine Bazán sorprendió a sus seguidores con un ligero cambio en su cabello. Unas ondas que daban movimiento a su melena. Justo un día después, la actriz ha dado unos cuantos pasos más y ha decidido protagonizar una transformación radical en su imagen. "Ayer salí de mi zona de confort en cuanto a looks se refiere… Y me encantó poder verme tan diferente sin ser un personaje", expresó junto a las imágenes que han desatado la locura entre sus seguidores. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent El cambio también fue en su larga melena rubia. Y no, no se lo tiñó de rojo o rosa, colores de moda de muchas famosas, fue algo no menos llamativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine se puso en manos de su estilista y el resultado fue este look. La actriz de Corona de lágrimas 2 sorprendió para bien a sus fans con este nuevo estilismo en su cabello donde los rizos son los grandes protagonistas. "¡Qué diferente te ves!", "Te ves toda radiante", "Aplastante", "Me fascinó", "Hermosa princesa", "La que es guapa, es guapa", "Perfección hecha mujer", "Te queda de lujo", le escribieron tan solo algunos de los usuarios. Geraldine se atreve con todo ¡y para prueba un botón!

