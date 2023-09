"Nueva era": Geraldine Bazán dice adiós al rubio La guapísima actriz dio la bienvenida a un color más oscuro, similar al que llevaba en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán Credit: Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images Con la llegada del otoño también vienen cambios de look y Geraldine Bazán ya está lista para esta temporada. La estrella mexicana sorprendió a sus fans al decir adiós a su icónica melena rubia por un tono más oscuro. Fue a través de sus redes sociales que la guapísima actriz compartió fotos y videos de su nuevo look en un selfie junto a sus hijas Elissa y Miranda Soto, de 14 y 9 años, respectivamente. "Nueva era", fue el mensaje que la estrella de telenovelas como Soñar no cuesta nada y El amor no tiene precio junto a la etiqueta castaña y mosqueteras. En la imagen, Bazán lleva un fabuloso vestido estampado floral en tono azul con rojo. Geraldine Bazán Geraldine Bazán Left: Credit: Instagram / Geraldine Bazán Right: Credit: Instagram / Geraldine Bazán Mientras que la mayor de sus retoños lució casual con una falda negra que hacía juego con su crop top y un blazer blanco. La pequeña Miranda llevó una blusa manga larga en terciopelo en un tono gris. Cabe recordar que no es la primera vez que la modelo de 40 años luce este color oscuro. En agosto del año pasado compartió una foto desde un jet privado con el mensaje mientras viajaba a Los Cabos: "Nuevo proyecto. Temporada castaña encendida", escribió en inglés. ​​https://www.instagram.com/p/Cg1yKceO2JQ/ Si bien, desde hace años el pelo rubio de Bazán ha sido su color predilecto, en el pasado sí ha lucido su melena con tonos más oscuros, como en 2007 cuando interpretó a Verónica Orozco en la telenovela: Las riendas del amor. También el 2015, lució el color castaño en la base de su pelo en un estilo con la técnica balayage en donde las puntas las conservó rubias, según reportó Univision.

