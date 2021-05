Geraldine Bazán cambió de look y ahora está más rubia que nunca La guapa mexicana se puso en manos del estilista Ernesto Vargas para obtener este nuevo color de cabello. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si de cambio de looks se trata, las famosas se las saben todas. Y es que la mayoría de actrices y cantantes lo hacen muy tan a menudo que se les ha vuelto costumbre en especial cuando de cambiarse el color de cabello se trata. Si bien Kylie Jenner es una de las famosas que más cambia de look, lo cierto es que hay muchísimas celebridades que aman jugar con su estilo , al igual que con diferentes colores de cabello, entre ellas Clarissa Molina, Emma Roberts y Gaby Espino, entre otras. Otra que también juega mucho con su melena es Geraldine Bazán, a quien la hemos visto llevar varios tonos de cabello, al igual que diferentes cortes y ni hablar de peinados. En estos días la actriz mexicana estuvo disfrutando de las playas y los restaurantes de Tulum, y la vimos causar uno que otro revuelo con las fotos en bikini que publicó en su cuenta de Instagram. Pero al parecer ya le urgía un cambio de look y al llegar a la Ciudad de México se puso en manos del estilista Ernesto Vargas, quien la dejó más rubia que nunca. "Estoy en tus manos baby", le dijo la actriz a su estilista justo antes de que empezara la transformación. "Yo con los ojos cerrados, ya no los voy a abrir". Aunque Bazán ya tenía un tono rubio en su pelo, esta vez se puso un rubio platinado. Según pudimos ver en la cuenta del estilista, para lograr este tono, al que Vargas le llamó dulce balayage, este tuvo que hacerle muchísimos highlights en toda la cabeza, logrando aclararle completamente su melena y dejándola como una rubia peligrosa. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que el color que tenía Bazán, que era un rubio más dorado, le quedaba espectacular, al igual que este nuevo look con un color rubio platinado. Con ese rostro e increíble sonrisa, a la mexicana todo le queda bien. ¿Qué te parece su nuevo look?

