Geraldine Bazán le dijo adiós a su melena rubia y luce muy diferente Al parecer la actriz mexicana se cambió el color de cabello para empezar un nuevo proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya sabemos que cambiar de look es algo muy fácil para las famosas. En muchas ocasiones hemos visto como actrices deciden cambiarse el color del cabello de la noche a la mañana, luego se arrepienten de esa decisión y vuelven a su color original. Eso sí, entre tantos cambios el cabello sufre mucho, pero eso es algo que no parece importarles. Son muchas las celebridades que se cambian el look cuando les toca interpretar algún personaje, mientras que otras deciden hacerlo para dejar una época de su vida atrás. Eso fue precisamente que hace unos días hizo Karol G cuando le dijo adiós a su icónico cabello azul y se puso un tono rojo. Ahora otra de las nuestras nos sorprendió con su inesperado cambio. Hablamos de Geraldine Bazán, quien dejó atrás su hermosa melena rubia para darle la bienvenida a un tono más oscuro. Ahora la guapa mexicana lleva el cabello color chocolate, con el que por cierto se ve muy bien. De hecho, este tono nos recuerda mucho a los inicios de su carrera cuando la mexicana tenía un color muy parecido. "Nuevo proyecto", escribió Bazán junto a una foto que publicó en sus historias de Instagram. "Temporada de morenas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazan Credit: Instagram/Geraldine Bazán Geraldine Bazan Credit: Instagram/Geraldine Bazán Geraldine Bazan Credit: Instagram/Geraldine Bazán En la imagen se puede ver a la mexicana dentro de un avión privado con un set azul pastel de pantalón y chaqueta, un crop top blanco y lentes de sol. Y aunque en la foto lleva el cabello recogido en un moño, se puede apreciar perfectamente su gran cambio. Según sus publicaciones, acaba de llegar a Los Cabos dónde al parecer empezará un nuevo proyecto del que todavía no ha dado detalles. Por el momento solo nos queda esperar a que se suelte el cabello y hable de eso que fue a hacer a esa parte de México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán le dijo adiós a su melena rubia y luce muy diferente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.