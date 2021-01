Close

¡Geraldine Bazán arrasa con su sensualidad y atributos en el primer día del nuevo año! ¡Qué tiemble el 2021! El huracán mexicano llamado Geraldine ha hecho su entrada magistral y ha puesto las redes patas arriba con su belleza monumental. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Madre, mujer y trabajadora incansable. Así concluyó Geraldine Bazán el 2020 y piensa continuar este nuevo año que recién comienza. Sus últimas imágenes en las redes son el claro ejemplo de que viene dispuesta a comerse el mundo y arrasar en todas sus facetas. La feliz mamá de Elissa y Miranda estrenó el 2021 con unas fotos que han dado la vuelta al mundo por su alto nivel de sensualidad y picardía. Desde las espectaculares playas de la Riviera Maya, la actriz de 37 años ha mostrado su monumental figura en bikini. "Mi primer día del año, nada mal, ¿eh?", escribió traviesa. ¡Pues ni tan mal! Desde el complejo de vacaciones Vidanta, el cual cumple con rigidez y responsabilidad todo el protocolo anticoronavirus, dijo adiós al año innombrable acompañada de sus dos princesas. A pesar de la dureza que ha golpeado a la humanidad, Geraldine apuesta por la vida, la alegría y el positivismo. Estas instantáneas a la orilla del mar así lo demuestran. Como también el amor hacia sí misma y su fortaleza como mujer, más resistente y arraigado que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ve en plena forma, dichosa y radiante, además de muy segura y con un horizonte lleno de mentas personales y laborales. Dicen por ahí que está muy enamorada, pero ella prefiere mantener esa faceta de su vida en la más absoluta privacidad, algo muy respetable. Lo que no esconde son sus ansias de disfrutar cada segundo con sus niñas en la naturaleza y con sus amistades (y su amor), tal y como hizo en su más reciente viaje navideño a Aspen, en Colorado. Así que prepárate 2021 porque Geraldine viene dispuesta a todo con su belleza, su vitalidad y su alegría infinitas. ¡Bien hecho!

