Geraldine Bazán aclara cuáles han sido los arreglos estéticos que se ha hecho en su figura La bella actriz mexicana ha confesado en qué ocasiones ha pasado por el quirófano para dejarse querer por el bisturí. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su paso por República Dominicana ha dejado a su gente enamorada. Geraldine Bazán ha pasado unos días en el país para promocionar la segunda parte de la película Los Leones y ha sido recibida con los brazos abiertos. La actriz se ha sentado a hablar en el programa Noche de luz donde muy amenamente ha hablado de su trabajo, de sus hijas, del amor y también de su físico. Relajada y contenta, la intérprete ha confesado cuáles han sido los arreglos que se ha hecho en su preciosa figura. “¿Qué te has puesto o qué te has quitado? Le preguntó la presentadora, a lo que Geraldine respondió sincera. “Me puse (pecho)”, cuenta señalando su busto. “Y pues quitado no, no ha habido necesidad de quitarme”, dice risueña. Nada más. El resto de su cuerpo es suyo y no tiene ningún otro arreglo. Con el paso de los años Geraldine ha sufrido una gran transformación física fruto de los cuidados, el ejercicio y una dieta sana. Todo es natural y por tanto no hay necesidad de retocar. Su carrera imparable, viajes constantes y vida llena de compromisos la mantienen en plena línea a juzgar por sus publicaciones en bikini, donde luce espectacular, incluso mejor que antes de convertirse en mamá de esos dos bellezones llamados Elisa y Miranda. En la misma entrevista reconoce estar abierta no solo al amor, sino también a los flirteos sanos. Juguetona confesó que claro que tiene fantasías sexuales y las ha disfrutado como tiene que ser. “Las he cumplido todas”, dijo traviesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gira de medios y promoción continua y aunque el tema de Gabriel Soto siempre sale a relucir, Geraldine asegura que siente mucha pereza hablar siempre de lo mismo. Está soltera y feliz, así la vimos Puerto Rico en el concierto de Daddy Yankee, junto a su compañera en la cinta Clarissa Molina. “Estar soltera está de moda…”, cantaban y bailaban ambas. Geraldine mira hacia adelante con ganas de comerse el mundo y seguir apostando por el amor y momentos mágicos como este que compartió en sus historias de Instagram. Nos encanta verte y verte así de feliz. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán aclara cuáles han sido los arreglos estéticos que se ha hecho en su figura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.