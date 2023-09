Georgina Rodríguez impacta con este vestido rojo al estilo Pretty Woman y tremendas joyas en Venecia La modelo y estrella de telerrealidad se lució en la alfombra roja del festival de Venecia con un vestido que nos recuerda al de Julia Roberts en la icónica película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez luce com Julia ROberts en pretty Woman en Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Un año más, Georgina Rodríguez nos ha dejado impactados con su apuesta en el Festival de cine Venecia. La emprendedora, después de llegar enfundada en un minivestido de tonos anaranjados, posó en la mostra con un diseño rojo, de escote corazón, pequeñas mangas caídas, cuerpo drapeado, nudo en la cadera y cola, de la colección de alta costura de la firma Vetements x Elie Saab. Un diseño de traje que, al igual que en la presentación que hizo la firma de esta colección, la mamá de cinco combinó con guantes blancos, logrando un resultado que nos recuerda al personaje de Julia Roberts en Pretty Woman, y su vestido para ir a la ópera. Georgina Rodríguez luce com Julia ROberts en pretty Woman en Venecia Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Igual que Vivian, personaje de Roberts en la cinta, Rodríguez llevó el cuello y escote al descubierto, para coronar su look con un impresionante collar. En su caso, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, presumió tres collares de su firma joyera favorita: Pasquale Bruni. Unas gargantillas rígidas decoradas con diamantes, rubíes y detalles florales. Georgina Rodríguez luce com Julia ROberts en pretty Woman en Venecia Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La también estrella de telerrealidad sorprendió a todos con su calzado, pues en un lugar de unas sandalias o zapatos de tacón, para acompañar la línea clásica de su traje optó por botas de charol con taconazo y plataforma, que quedaron al descubierto mientras paseaba y se acomodaba por la alfombra. Georgina Rodríguez luce com Julia ROberts en pretty Woman en Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a su look de belleza, Rodríguez contó con su estilista habitual, conocido como Serpiente, quien dejó la melena azabache de la empresaria suelta y con efecto mojado, creando un bonito contraste con el vestido tan formal. Georgina Rodríguez luce com Julia ROberts en pretty Woman en Venecia Credit: Dominique Charriau/WireImage El maquillista Fer Martínez fue a lo seguro, apostando por un rostro trabajado pero natural, con sombras en tonos cálidos que tanto favorecen a Georgina, delineado intenso y labios jugosos. ¿Qué te parece su look?

