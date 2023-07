Georgina Rodríguez presume trasero con bikini de hilo en sus fabulosas vacaciones Como toda una sirenita, la empresaria y modelo ha compartido más detalles de sus vacaciones familiares donde la hemos visto lucir un bikini que realza sus curvas y más sexis looks veraniegos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodriguez presume trasero bikini hilo Credit: Instagram Está siendo un súper verano para Georgina Rodríguez y lo demuestra sin temor a desatar la envidia. Después de presumir exuberantes joyas a bordo del yate con el que recorrió la costa italiana junto a su pareja, Cristiano Ronaldo, parece que la empresaria continúa en Portugal, madre patria del futbolista, desde donde combina días de trabajo con actividades divertidas en familia. La también modelo publicó en su cuenta de Instagram unas cuantas fotos y videos disfrutando del mar, pese al percance que sufrió mientras se tomaba unas instantáneas y que compartió con sus seguidores, y en uno de ellos sobre una boya de natación automática, ataviada con un bikini que realza sus curvas de infarto. Con un cuerpo envidiable, que la estrella de telerrealidad trabaja con una dura rutina de ejercicios, se puede apreciar su firme trasero y su cuerpo torneado levantando suspiros. Con el cabello recogido y lentes de sol se desliza por el agua como una sirena. Además, la madre de cinco publicó varios looks veraniegos, como un ceñido minivestido gris con sandalias de pala metalizadas y gorra, o pantalones de mezclilla con un top satinado estilo corsé, siempre combinado con un Birkin, bolso icónico que posee en diferentes colores, y por supuesto llamativas joyas. Georgina Rodriguez presume trasero bikini hilo Credit: Instagram La empresaria y modelo, quien acaba de protagonizar una campaña con la firma Guess, es una ávida coleccionista de bolsos de lujo, zapatos y ropa cara, como ha dejado ver en las dos temporadas de su serie y en sus redes sociales, y ha incrementado significativamente las piezas de su joyero desde que vive en Arabia Saudí, país en el que ha tenido que modificar su sexy estilo de vestir. Georgina Rodriguez presume trasero bikini hilo Credit: Instagram En esa recopilación de fotos, Rodríguez también mostró un tierno momento con sus hijos en una peluquería, mientras a los niños les lavaban la cabeza, y en una de las instantáneas se aprecia tomándole la mano a una de sus hijas. Ella con una larguísima original manicura en tonos dorados, y un anillo con varias filas de diamantes, y la niña con numerosas pulseras de abalorios. Georgina Rodriguez presume trasero bikini hilo Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de desmentir los rumores que apuntaban a una supuesta crisis con Ronaldo, la nacida en Argentina es la viva imagen de la felicidad en sus estampas más familiares.

