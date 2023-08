Georgina Rodríguez presume un reloj de 100 mil dólares La esposa de Cristiano Ronaldo nos dejó boquiabiertos con este accesorio de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta de vacaciones en la playa, a Georgina Rodríguez nunca le pueden faltar sus accesorios de lujo. Durante su recorrido por la costa italiana a bordo de un yate con su querido Cristiano Ronaldo, la argentina deslumbró con las fotos que compartió en las redes sociales presumiendo diamantes y piedras preciosas de lujo. Sin embargo, los expertos en los accesorios de lujo han observado que algunas de sus piezas más costosas son sus relojes extravagantes. Georgina Rodriguez Credit: IG/Georgina Rodriguez En una foto que compartió la modelo vistiendo un vestido al rojo vivo de Diesel, nos llamó la atención su reloj a juego. Georgina Rodriguez Credit: IG/Georgina Rodriguez Resulta que la prenda fue creada por Jacob & Co y gracias al diseño exquisito y los diamantes que lleva, la pieza se valora en casi $100,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la correa de cuero rojo y el brillo inigualable, la pieza también cuenta entre las favoritas de Rihanna, quien llevó el reloj para un paseo con su hijo.

