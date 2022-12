¡Reina de las dunas! Georgina Rodríguez derrocha glamour en su visita al desierto de Qatar La pareja de Cristiano Ronaldo aprovechó su estancia en Doha para visitar el desierto con sus hijos y tomarse unas instantáneas muy seductoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de las polémicas protagonizadas por Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar, su pareja Georgina Rodríguez nos está dejando una interesante galería de fotos con los impresionantes lujos del país como escenario. La modelo aprovechó su estancia en Doha para hacer una excursión al desierto con sus hijos y de paso hacerse unas fotos como reina de las dunas. Con su melena azabache recogida en una larga trenza, a la también empresaria le gusta presumir sus curvas y en esta ocasión, lo hizo en un ajustado vestido palabra de honor en color verde militar. Georgina Rodríguez glamour en el desierto Catar Credit: Instagram Como detalle original, Rodríguez quien trabajó durante varios años en una tienda de lujo y es una apasionada de la moda, utilizó un pañuelo de Louis Vuitton sobre el vestido, a modo de top. Como accesorios, varios anillos, unos grandes pendientes de aro y una cruz de diamantes. Georgina Rodríguez glamour en el desierto Catar Credit: Instagram En cuanto al maquillaje, el look creado por el maquillista y estilista Sergio Antón de las Nieves resaltó la belleza natural de Rodríguez con tonos cálidos, las cejas definidas, labios jugosos y un impecable uso del iluminador. https://peopleenespanol.com/celebridades/georgina-rodriguez-defiende-cristiano-ronaldo-controversia-mundial-qatar Credit: Instagram La empresaria disfrutó de esta experiencia desértica con sus hijos y los de Ronaldo, Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo, y Alana, que les han acompañado a ella y al futbolista en este exótico viaje y con quienes posó muy sonriente. Faltó la pequeña Bella Esmeralda, quien nació el pasado mes de mayo. Georgina Rodríguez glamour en el desierto Catar Credit: Instagram Aprovechando su visita a las dunas, Rodríguez se tomó varias fotografías y se cambió de look. La vimos también con un aire más deportivo, muy apropiado para el Mundial de fútbol, con una chaqueta larga de Adidas. Georgina Rodríguez glamour en el desierto Catar Credit: Instagram Con las mismas joyas y peinado, la estrella de telerrealidad demostró que puede ser muy versátil a la hora de vestir. Georgina Rodríguez glamour en el desierto Catar Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te parece su look?

