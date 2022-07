Georgina Rodríguez y sus hijas lucen increíbles con el mismo look, ¡qué ternura! Las trenzas son el peinado estrella del verano y tanto Georgina como sus hijas las lucen a la perfección. ¡Las tres se ven igualitas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a toda su familia. En estos momentos la pareja de Cristiano Ronaldo está en Madrid acompañada por sus cinco hijos: el mayor, Cristiano Jr., de 11 años; los mellizos Eva y Mateo, de 4 años; Alana Martina, también de 4; y la bebé recién nacida Bella Esmeralda. La modelo está aprovechando el tiempo al máximo con sus pequeños y se la ha podido ver asistiendo al concierto de Rosalía o visitando el hotel de su pareja. Lugar en el que ha aprovechado para hacerse unas fotos llenas de amor. Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez | Credit: Instagram Georgina Rodríguez En ellas podemos ver a Georgina luciendo un nuevo look con trencitas en el cabello, pero no es la única; ¡sus hijas también van igual! Eva y Alana Martina han querido seguir los pasos de su mamá y las tres se ven igualitas. Georgina Rodríguez e hijas Georgina Rodríguez e hijas | Credit: Instagram Georgina Rodríguez Alana Martina luce ideal unas trenzas de boxeadora y extensiones, mientras su hermana Eva, que tiene flequillo recto, lleva las trenzas en dos coletas altas. Además, las las pequeñas parecen estar superfelices de verse como su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco a poco la pareja está superando el dolor de haber perdido a uno de sus mellizos durante el nacimiento y ya se ven más recuperados. La familia está sanando el luto permaneciendo unida y disfrutando de tiempo de calidad, como muestra la modelo y empresaria en sus redes sociales.

