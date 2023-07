Diamantes y bikinis, así presume Georgina Rodríguez sus costosas joyas desde su yate La modelo y empresaria ha compartido varias imágenes de sus últimas aventuras a bordo de un yate, donde luce reveladores bikinis y joyas de impacto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es ningún secreto que Georgina Rodríguez tiene gustos muy caros. La empresaria y modelo, quien acaba de protagonizar una campaña con la firma Guess, es una ávida coleccionista de bolsos de lujo, zapatos y ropa cara, como ha dejado ver en las dos temporadas de su serie y en sus redes sociales. Además, durante su estancia en Arabia Saudí, aunque ha tenido que modificar su sexy estilo de vestir por las estrictas normas de vestuario del país, le hemos podido ver como ha ido creciendo su joyero, con carísimas piezas en todas sus apariciones. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram Con la llegada de las vacaciones, la madre de cinco y su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, están disfrutando de unos días en su yate, navegando por Europa, después de desmentir los rumores que apuntaban a una supuesta crisis. La también modelo ha aprovechado para mostrar sus curvas en diminutos bikinis y ceñidos vestidos. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram Pero si algo nos ha llamado la atención es que a pesar de exponerse al sol y al agua salada, Rodríguez no se ha quitado las costosas joyas que presume. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram Uno de sus favoritos parece ser un conjunto de colgante, aretes y anillo con un gran rubí ovalado rodeado de diamantes que le hemos visto en numerosas ocasiones. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram La estrella de telerrealidad también ha mostrado una cruz de diamantes y esmeraldas, pendientes de tiras, y adorna su muñeca con increíbles relojes, así como con unos cuantos brazaletes cuajados de diamantes en diferentes tallas. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram Tampoco faltan los anillos, muchos también con brillantes, más grandes, otros más pequeños, y algunos diseños incluso de varias alianzas de oro entrelazadas y engarzadas con piedras preciosas. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram De su brazo también cuelgan carísimos bolsos Birkin, de Hermès, un codiciado modelo del que la empresaria posee varios ejemplares, en casi todos los colores. Georgina Rodriguez joyas costosas bikini vacaciones yate Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy mismo, la nacida en Argentina ha compartido en sus historias que vuelve al trabajo, ataviada con un ajustado minivestido fucsia con detalles de encaje y una original gargantilla de diamantes, con un icono de una claqueta, ¿será que tendremos tercera temporada de Soy Georgina?

