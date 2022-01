Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fabulosa en el adelanto de su show para Netflix El 27 de enero se estrena Soy Georgina que cuenta el día a día de la vida de la modelo, empresaria y novia del famoso futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodriguez promociona su show Netflix Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images El 2021 ha sido un buen año para Georgina Rodríguez. La modelo argentino-española, pareja de Cristiano Ronaldo, ha pisado algunas de las alfombras rojas más prestigiosas, como Cannes o Venecia, ha anunciado que está esperando mellizos y ahora quedan días para que se estrene su show de telerrealidad Soy Georgina en Netflix. "Un retrato emotivo y detallado del a vida diaria de Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo", con estas palabras anuncia la plataforma la nueva serie que se estrena el próximo 27 de enero y que cuenta el día a día de la activa emprendedora desde que saltó a la fama, aunque también recuerda sus orígenes más humildes cuando trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, vivía en un piso que había sido un trastero y conoció al futbolista. En los adelantos hemos visto como la modelo asiste a glamorosos eventos, luce joyas fastuosas, navega en yate, vuela en avión privado… pero también el acoso de los paparazzi o la vida con su círculo más íntimo de amigos e incluso somos testigos de algunos besos con el millonario futbolista. También aparecen otras facetas más desconocidas, como su labor para con Nuevo Futuro, una asociación benéfica de Madrid dedicada a niños. "Gracias Netflix por vivir junto a mí una de las aventuras más maravillosas de mi vida. Y millones de gracias a todos mis seguidores y amigos que esperan con ansias e ilusión el estreno de mi reality. No se me ocurre mejor día que el día de mi cumpleaños para el lanzamiento de Soy Georgina. El día 27 de enero celebramos todos juntos desde 190 países" compartía Rodríguez en su cuenta de Instagram. La influyente también ha colgado algunos vídeos y fotos promocionales, como una en la que aparece posando en la puerta de una mansión, sujetando un caballo y con un coche deportivo verde aparcado en la puerta, mientras mira a cámara ataviada con un vaporoso vestido rosa chicle de capas de tul. En otra de las imágenes la vemos sentada en la isla de la cocina, como si cocinase un pastel, pero vestida con un traje rojo de noche de original escote. En otros vídeos en los que posa sobre su nombre en letras gigantes, luce un ajustado vestido negro de un solo hombro con el cabello recogido. "Soy Georgina es lo que hay detrás de las portadas, los stories y las alfombras rojas", escribe la también empresaria. En uno estos adelantos, un amigo le pregunta cuándo se casará con Ronaldo a lo que ella responde "no depende de mí, ojalá". La pareja tuvo a su primera hija en común, Alana Martina, en 2017, y ya forman una gran familia con los hijos anteriores del deportista: Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010 y los mellizos Eva María y Mateo, que llegaron al mundo también en 2017. Ahora están a la espera de mellizos, niño y niña, aunque el show no se prolongará tanto como para ver a los nuevos vástagos de la saga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de los materiales de promoción es una enorme lona que han colgado en Madrid y que reza "Antes vendía bolsos en Serrano. Ahora los colecciona". Serrano es una de las calles comerciales con las tiendas más exclusivas de la capital española y el anuncio ha sembrado cierta polémica porque hay quienes apuntan a que la sentencia menosprecia la labor de esos trabajadores. Polémicas aparte y vistos los avances, no podemos esperar a ver cómo vive la modelo. Estamos seguras de que no nos defraudará.

