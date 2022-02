Los carísimos bolsos de Georgina Rodríguez que hemos podido ver en su clóset Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Georgina Rodriguez bolsos caros Credit: Cortesía Netflix Ya se ha estrenado en Netflix Soy Georgina, protagonizado por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. En el show podemos ver el lujoso estilo de vida del que disfruta ahora la modelo y lo que más nos ha llamado la atención, además de sus viajes en yet y yate, es su impresionante colección de carteras: Hermès, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga... En 2021, la española presumió al menos 22 bolsos de alta gama diferentes. Empezar galería Amor por el Birkin De cocodrilo negro, en piel de avestruz tono camel, en rosa chicle, en piel negra lisa, azul turquesa o verde... si hay un modelo de bolso que ama Georgina es el Birkin de Hermès que en la serie de Netflix hemos podido ver en su clóset en diferentes colores, tamaños y materiales. Una cartera súper exclusiva (y súper cara) cuyo precio oscila entre los $30,000 y $500,000. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Súper exclusivo El modelo Birkin Himalaya está confeccionado con piel de cocodrilo del Nilo cuya tonalidad cambia de gris blanco como la famosa cadena montañosa de la que recibe su nombre. El año pasado, la cada de subastas Sotheby's vendió uno de estos bolsos ¡por $300,000! Existe una versión aún más cara con oro y diamantes en los herrajes. 2 de 10 Ver Todo Su favorito Últimamente hemos visto a la influyente con el tamaño más grande del Birkin en cocodrilo rojo. Un accesorio perfecto con el que viajar en jet privado y tener a mano todo lo necesario. En la imagen además aparece un minibolso y unos tenis de Prada. 3 de 10 Ver Todo Anuncio El Kelly Otro modelo de Hermès del que disfruta la también empresaria es el Kelly, bautizado así en honor a Grace Kelly y que le hemos visto en azul celeste y verde esmeralda. Más pequeño, estructurado, con forma de trapecio y solapa es otro de los diseños icónicos de la firma francesa y su precio comienza alrededor de los $10,000. 4 de 10 Ver Todo Versión mini Otra de las incorporaciones recientes a su extensa colección de carteras lujosas es este modelo mini en color tostado de Hermès que también ha presumido en negro durante su última estancia en Montecarlo. 5 de 10 Ver Todo Chica Chanel Pero no solo de Hermès vive Georgina, como buena fashionista tiene varios modelos de la maison francesa: rosa palo, color crema, blanco, diseños cofre o el clásico Maxi 19, el modelo negro en piel de cordero acolchado, con cadena dorada, solapa y las míticas Cs, con el que posa sentada en una gran bala de paja y que está disponible por $5,600. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio It Girl En el show de telerrealidad, la modelo comenta en varias ocasiones que le gusta seguir las tendencias. Precisamente el modelo Pouch de Bottega Veneta es una de las carteras que más les hemos visto lucir a las celebrities. Confeccionada en piel de becerro extra suave, cuesta unos $3,000. Ella lo tiene en color blanco y aquí la vemos con un ajustado vestido y modernas sandalias de la firma italiana. 7 de 10 Ver Todo Glamour italiano En la época en la que Ronaldo jugó en el Juventus de Turín, Rodríguez empezó a incorporar muchas marcas italianas a su guardarropa. En esta imagen el pequeño Panier de Prada, en cuero Saffiano de color rosa claro -$3,050- y el sombrero más trendy, estilo pescador en rafia -unos $600- de la misma firma. 8 de 10 Ver Todo Pequeños detalles Para una cena romántica con su pareja, la modelo apostó por un total look de Loewe con suéter con logo, pantalones de mezclilla, sombrero estilo bucket y el coqueto bolsito Puzzle de la firma en versión mini con originales formas geométricas que puede ser tuyo por unos $1,800. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lista para viajar Con un gusto y estilo muy personal, Georgina posa antes de subir al helicóptero con una bolsa de viaje Louis Vuitton, marca que se hizo famosa precisamente por sus lujosos equipajes. Además de esta Keepall Bandouliere, diseñada en pvc iridiscente por el fallecido Virgil Abloh (a partir de $2,000) la hemos visto con otros diseños de la firma, como con bandoleras en forma de corazón decoradas con el mítico anagrama. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

