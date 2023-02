La transformación del estilo de Georgina Rodríguez en Arabia Saudita Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería georgina rodriguez, riyadh Credit: REUTERS/Ahmed Yosri Ahora que la pareja de Cristiano Ronaldo vive en el país con normas estrictas de vestuario, su estilo en público ha cambiado drásticamente. ¡Aquí las fotos que lo comprueban! Empezar galería Antes de Riyadh Georgina Rodriguez Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Georgina siempre se ha hecho conocer por su figura increíble y por llevar atuendos que resaltan su belleza. En los premios Latin Grammy 2022, impactó con esta propuesta azul celeste de escote atrevido y abertura alta. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Durante del mundial Sin embargo, aunque su estilo típico es muy sensual, no se permiten pintas reveladoras en muchos de los países del medio oriente. En Qatar, vimos un ejemplo de cómo su estilo sería en Riyadh con esta propuesta colorida y chic sin dejar de ser conservadora. 2 de 7 Ver Todo Apariencias públicas Georgina Rodriguez Credit: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images En uno de los primeros eventos a los que asistió en su nuevo país de residencia, vimos a la argentina vistiendo una blusa negra de cuello de tortuga, jeans anchos y un saco largo. En Arabia Saudita, las mujeres extranjeras no tienen que taparse el cabello, así que Georgina eligió un estilo alisado. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En familia Hasta en los parques de diversiones, la chica de 29 años se cubre de los pies al cuello, esta vez con botas altas, jeans clásicos y un saco blanco de Chanel. 4 de 7 Ver Todo De fiesta En uno de los restaurantes más populares de Riyadh, celebró su cumpleaños entre familia con una pinta blanca con tacones a juego. Muchas mujeres extranjeras optan por llevar un saco más encubridor en camino a un evento y luego se lo quitan al llegar al espacio privado. 5 de 7 Ver Todo En la alfombra roja Nos encantó esta propuesta que incorporó su estilo personal a la moda tradicional del país. La pieza, creada por Ali Karoui, incorporó un velo de tela transparente para incluir su escote y darle un toque al estilo del viejo Hollywood. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De compras Hasta en un centro comercial, cubre su atuendo atlético de Alo Yoga con un saco de piel oversized. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

