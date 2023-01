Así tendrá que vestirse Georgina Rodríguez en Arabia Saudí Tras su mudada con Cristiano Ronaldo, la modelo tendrá que adaptar su vestuario a las normas del país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes y en las alfombras rojas, Georgina Rodríguez siempre se ha destacado por su belleza, su estilo y por supuesto, su figura. La modelo argentina es amante de los escotes, los recortes y sus bikinis, pero ahora todo tendrá que cambiar en su nuevo país de residencia. Esta semana, Cristiano Ronaldo y su familia llegaron a Riyadh, listos para empezar su nueva vida en el Al-Nassr FC. Georgina Rodriguez, arabia saudi Así tendrá que vestirse Georgina Rodríguez en Arabia Saudí | Credit: Mohammed Saad/Anadolu Agency via Getty Images En una ceremonia en el estadio, la chica de 28 años portó un atuendo conservador, vistiendo una blusa negra de cuello de tortuga, jeans anchos y un saco largo. Las mujeres extranjeras en Arabia Saudí no están obligadas a tapar su cabello o lucir una abaya– el vestido típico que llega hasta los pies– pero sí tienen que vestir con modestia. Georgina Rodriguez, arabia saudi Así tendrá que vestirse Georgina Rodríguez en Arabia Saudí | Credit: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images En general, las mujeres deben de optar por estilos holgados que no marquen mucho su figura. También deben taparse los hombros, las rodillas y el escote. Muchas mujeres que han visitado al país recomiendan siempre llevar una bufanda en el bolso, por si necesitas entrar a un lugar que requiere más modestia. Por supuesto, las mujeres pueden vestir como quieran en sus casas y estamos seguras de que Georgina viajará frecuentemente a otros sitios sin estrictas normas de vestir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También existe la posibilidad de que el país sea menos estricto con la pareja– de hecho, ya ajustaron sus leyes para que puedan vivir juntos antes de casarse. De todas maneras, estaremos pendientes de cómo cambia el vestuario de Georgina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así tendrá que vestirse Georgina Rodríguez en Arabia Saudí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.