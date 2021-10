Georgina Rodríguez acaba de anunciar embarazo, ¡mira sus mejores looks en la alfombra hasta ahora! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Getty Images La modelo Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo y madre de uno de los 4 hijos del deportista, acaba de anunciar que está esperando gemelos. Mira qué looks nos han deleitado en la alfombra los últimos años ¡y adivina con cuál ya estaba embarazada! Empezar galería Armadura francesa Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Alain Jocard/ AFP En la Semana de la Moda de París de 2018, asistió como invitada al desfile de Balmain, enfundada en un diseño corto de la firma. En color verde con estampado animal, detalles metálicos y exageradas hombreras, la modelo presumió pierna. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Amazona moderna Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Daniele Venturelli/ WireImage Durante el festival de Cannes de este año, la modelo paralizó la alfombra cuando apareció con este diseño en cuero color chocolate de Jean Paul Gaultier. De inspiración griega, pero adornado con trenzas y flecos de piel, contaba con una gran abertura en la falda por la que presumir pierna. Sandalias de Lesilla y aros de diamantes de Chopard completaban su look. 2 de 10 Ver Todo Hollywood dorado Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Pascal LeSegretain/ Getty Images Derrochando glamour en Cannes, asistió al estreno de Once Upon a Time in Hollywood en 2019 con un sensual vestido negro de escote corazón, corpiño estilo corsé y paneles de rejilla, terciopelo y lentejuelas de Ali Karoui que combinó con un collar de diamantes y un gran zafiro en forma de corazón. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Paraíso tropical Georgina Rodriguez mejores looks Credit: David M. Benett/ Getty Images Para la cena Chopard Paradise, ofrecida por la marca de joyería francesa en el Festival de Cannes de 2021, la novia de Ronaldo optó por un vestido de corte columna, escote palabra de honor y drapeado en el pecho en color durazno firmado por Alberta Ferretti. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue a el collar de Chopard de diamantes y esmeraldas. 4 de 10 Ver Todo Elegancia satinada Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Carlos Alvarez/ Getty Images Así de sencilla pero muy sofisticada la vimos en una gala benéfica en 2019. En esta ocasión, con un vestido satinado en color tabaco, de manga larga y gran abertura en la falda de Dsquared2, que presumió sin joyas y con el cabello suelto, con sandalias de plataforma doradas de Jimmy Choo. 5 de 10 Ver Todo Brillo protagonista Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Jacopo M. Raule/ Getty Images En otro evento benéfico durante el verano de 2019, la también empresaria deslumbró con este atrevido diseño de Roberto Cavalli con transparencias y brillos, que le sentaba como un guante. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estampado coqueto Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Jacopo Raule/ Getty Images Siempre a la última, para asistir al desfile de Alberta Ferretti en la Semana de la Moda de Milán en 2019, apostó por un conjunto de aire lencero estampado en tonos marrones, que lució anudado a la cintura y mostrando levemente el sujetador. 7 de 10 Ver Todo Sofisticado y sexy Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Stefania D'Alessandro/ WireImage Si algo tiene el estilo de Georgina es sensualidad. La modelo sabe sacar partido de sus curvas con vestidos como este de escote corazón en seda rosa pastel que lució en el festival de cine de Venecia en 2020. Un diseño de Pronovias hecho a la medida, que con escote corazón, corpiño ajustado y ligero drapeado en la cintura, realzaba su cuerpo. Completó el look con una gargantilla de Pasquale Bruni. 8 de 10 Ver Todo Sirena de cuento Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Europa Press En una entrega de premios en 2019, la modelo y madre de Alana Martina resaltó su silueta con este vestido joya de corte sirena y escote halter con encaje, transparencias y pedrería en tono verde pálido de Ali Karoui. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clásico renovado Georgina Rodriguez mejores looks Credit: Ernesto Ruscio/ getty Images Con el cabello más corto y muy favorecida, la modelo ¡ya estaba embarazada en esta imagen! Para asistir a la mostra de Venecia el pasado septiembre, lució un conjunto negro de pantalón y top de generoso escote con chaqueta americana sobre los hombros de Ermanno Scervino. Como accesorios, un collar de diamantes, un llamativo anillo y aretes en cascada también con brillantes 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

