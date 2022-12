Cómo cuidar los rizos de los niños para que se vean tan divinos como los de Gennaro, el hijo de Francisca La conductora dominicana ha presumido una imagen de su hijo, quien ha heredado su hermosa cabellera rizada. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de diciembre, Francisca decidió cortarse el cabello en vivo en su programa Despierta América (Univision) para hacer las paces con sus rizos, dejando atrás los procesos que se había hecho para alisarlo. Una acto valiente y liberador que le ha valido mucho reconocimiento y palabras de aprecio por parte de sus admiradores. La dominicana se siente ahora más conectada que nunca con su esencia y está aprendiendo a amar y cuidar sus rizos naturales. Aunque a ella le ha tomado años valorar su textura natural no le ha ocurrido lo mismo con su hijo Gennaro quien en julio cumplió su primer año de vida, y de quien la orgullosa mamá presume a menudo su cabellera rizada. "¿No creen que sería pecado cortar estos ricitos lindos?", preguntó en agosto a sus seguidores tras recibir muchos comentarios sobre la largura del pelo del niño. En su última publicación en Instagram podemos apreciar lo mucho que ha crecido el muchachito y lo largo y hermoso que lleva el pelo en una imagen tomada por la fotógrafa May Martínez. Francisca no es la única mujer del mundo del entretenimiento que ha reconocido tener problemas y prejuicios para aceptar sus bucles. Actrices como Jeimy Osorio o la periodista deportiva MJ Acosta también han pasado por un proceso para amar su pelo. Afortunadamente, los tiempos cambian y muchos mitos y costumbres se sustituyen por otros nuevos más saludables e informados. La industria de la belleza escucha a las usuarias y cada vez existen más y más productos para cuidar los cabellos de todas las texturas y colores. ¡También para los más pequeños! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son algunas de las marcas con productos específicos para niños de cabello rizo. Gennaro hijo de Francisca cabello rizo Credit: Cortesía Enriquecido con manteca de karité y extracto de avena, este champú define los rizos y acaba con el frizz mientras respeta la piel delicada de los niños. Curly Hair Shampoo, de Aveeno Kids. $6.39. amazon.com Gennaro hijo de Francisca cabello rizo Credit: Cortesía Con ingredientes naturales como aceite de coco o extracto de hibisco, este champú y acondicionador desenrreda sin dolor, nutre y da brillo. Kids 2-in-1 Curl & Shine Shampoo & Conditioner, de Shea Moisture. $9.99. sheamoisture.com Gennaro hijo de Francisca cabello rizo Credit: Cortesía Esta loción acaba con el encrespamiento en cualquier textura rizada y define los bucles sin añadir peso. Creamy Curl Defining Lotion, de Curly Kids. $5. curlykidshaircare.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo cuidar los rizos de los niños para que se vean tan divinos como los de Gennaro, el hijo de Francisca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.