Génesis Suero responde a quienes dicen que miente en las fotos para verse más joven “Me dicen que parezco una chamaca de 15”: La exreina de belleza y actual copresentadora del programa En casa con Telemundo no se quedó callada cuando le comentaron que había usado imágenes viejas en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los filtros y los trucos digitales para verse mejor en las redes sociales están a la orden del día y los internautas no tienen pelos en la lengua a la hora de cuestionar la veracidad de una imagen. Este fue el caso de la presentadora de televisión Génesis Suero quien fue señalada por supuestamente mentir sobre unas fotos para verse más joven. La exreina de belleza explicó este viernes — en broma y en serio — que varias personas le habían escrito mensajes privados en su cuenta de Instagram preguntándole si las publicaciones que había hecho la noche anterior se trataban de un TBT porque parecía "una chamaca de 15" años. "Les confirmo con este video que sí [las fotos] son de anoche, lo que pasa es que no tengo maquillaje en las fotos ni ningún tipo de filtro. Ya en pocos días cumplo 31 años y como vivo la vida de una manera paciente y con el vaso medio lleno, siempre se refleja en mi", dijo. Génesis Suero Credit: Instagram / Génesis Suero Añadió: "Y obvio los tubos de cremas, buena nutrición y una ayudita de profesional", comentó junto al clip en el que se le ve bailando la canción "Rhythm Divine" de Enrique Iglesias en un restaurante durante una cena con amigas luciendo unos pantalones ajustados de cuero y un suéter, ambos de color negro. La copresentadora del programa En casa con Telemundo, quien además fue la primera dominicana en coronarse como Miss New York USA, aprovechó la ocasión para agradecer los piropos con emoticones de corazón en otra publicación. Comentarios a Génesis Suero Credit: Instagram / Génesis Suero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suero fue también la tercera finalista de la última edición de Nuestra Belleza Latina (Univision) y forma parte del equipo de Telemundo desde principios del presente año. Acaparó los titulares de los medios latinos por el inesperado y espectacular look que lució durante la pasada gala del Met. "Estoy más que bendecida con todos aquellos que han hecho de este momento mágico una realidad", compartió sobre el momento mágico en su Instagram.

