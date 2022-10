¡Radiante de nuevo! Aquí el secreto de Génesis Suero para una piel divina Cada vez que pisa la alfombra roja la presentadora dominicana se convierte en un fenómeno viral en redes. Su maquilladora nos da los trucos que la hicieron brillar en Premios Billboard de la Música Latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Génesis Suero brilla con luz propia por su belleza y carisma, pero cuando esta dominicana se junta con sus compatriotas y colegas expertas en materia de glamour el resultado es aún más despampanante. Por eso la vimos lucir deslumbrante en la alfombra roja de los pasados Premios Billboard de la Musica celebrados en Miami. Llevó un traje de falla de seda en amarillo lima de la cotizada modista Lucia Rodríguez, con una sensual abertura en la falda y un corsé recamado con diminutos cristales que contrastaba de maravilla con su piel canela y su cabello azabache. El maquillaje estuvo a cargo de Zuleika Viera, maquillista de estrellas como Adamari López, Karina Banda y Luz García entre muchas otras. Su especialidad es resaltar la piel del rostro y del cuerpo para impactar con su brillo y lozanía. "Yo no quería simplemente que la gente dijera qué lindo maquillaje. Quería que dijeran qué piel más hermosa y uniforme tiene", confiesa Veira sobre su impecable labor. "Por eso le hice un facial antes de empezar, pues mi enfoque es que la piel esté perfecta para destacar el maquillaje". body mkp Credit: zuleika Veira Todo el proceso empieza con la técnica del dermaplaning que se hace con un bisturí quirúrgico para remover todos los vellos del rostro y las células muertas. Así la piel queda renovada y luminosa aún antes de aplicar maquillaje alguno. "Le realicé este procedimiento en el rostro y algunas zonas del cuerpo, además de una hidratación profunda", explica Zuleika Viera. Zule y genesis Credit: Zuleika Veira "En cuanto al maquillaje, quería que su piel luciera uniforme, luciera trabajada de pies a cabeza", continúa. "Las mujeres morenas sufrimos de hiperpigmentación o manchas en algunas zonas del cuerpo además del rostro", dice la maquillista. "Por eso me esmeré en lograr un efecto perfecto para su cuerpo escultural aplicando también un toque de base donde fuese necesario". Par iluminar aún más el rostro Zuleika enfatizó el maquillaje en los bellos ojos negros de Génesis con un delineado estilo felino, sombras metalizadas, pestañas postizas individuales y labios carnosos en tono rosa oscuro. Un trabajo realmente impecable de pies a cabeza. Como sabemos la ex Miss Usa New York 2018 y tercera finalista de Nuestra Belleza Latina 2021 es la actual corresponsal para "En Casa con Telemundo' desde Nueva York, y tuvo un momento estelar este año pues su atuendo y glamour para cubrir la Gala del Museo Metropolitano se volvieron virales al ser descubierta por sus colegas de la prensa nacional e internacional quienes pusieron su estilo y porte en boca del mundo entero. Genesis lista Credit: Zuleika Veira Después de este gran acierto a Génesis le queda claro que no puede defraudar a su público cuando e alfombras rojas de trata y por eso se reunió nuevamente con sus compatriotas aliadas para brillar aún más. Y como vemos ¡no nos defraudó! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para quienes están interesadas en saber cuáles fueron los productos que utilizó la experta Zuleika Viera para embellecer a la presentadora, aquí les dejamos esta lista completa y precisa: productos genesis Credit: Zuleika Veira Para el cuidado de la piel: *Kat Burki: Vital Hydration blast *Kat Burki: Rose Hip Revitalizing Face Serum *Kat Burki: Súper Peptide Firming Crème *Kat Burki: Rose Hip Hyaluronic Lip treatment Para el maquillaje: *Make Up For Ever: HD Skin foundation and Concealer *Makeup by Mario: Mattes Metallic Eyeshadow palette, Master Matte Eyeshadow palette, Master Pigment pro eyeliner pencil & Master mattes liquid eyeliner. *Mac Cosmetics: Chestnut Lipliner, Crème de nude lipstick and Clear lipglass *Body: Mac cosmetics face and body and Body *Lava Luminizer by Fenty Beauty by Rihanna

