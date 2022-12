Génesis Suero se hace cirugía en las orejas por usar aretes muy pesados. Los detalles en exclusiva. Conversamos con la co-presentadora del programa En casa con Telemundo sobre cómo el haber usado pendientes grandes en los reinados de belleza le provocó un problema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los lóbulos de las orejas se pueden romper, desgarrar o hacerse más grandes por diferentes razones y es bastante común, especialmente si eres de las que usan pendientes grandes y pesados. Conversamos en exclusiva con Génesis Suero sobre la cirugía de reparación que tuvo que hacerse recientemente. La co-presentadora del programa de televisión En casa con Telemundo y exreina de belleza explicó a People en Español que se hizo una Lobuloplastía hace 3 días porque una de las perforaciones que le hicieron siendo una niña estaba muy alta y esto le provocó que con el paso del tiempo se le hiciera más grande. "A través de los años, por usar aretes pesados en los concursos de belleza, el peso de los aretes me estaba creando un lóbulo más largo que podía causarme una ruptura en el oído que estéticamente no se iba a ver bien. A raíz de eso hablé con el doctor Todd Hanna para ver si era posible arreglarlo y que no se rompieran completamente y terminamos arreglando los dos, el que estaba ya alargado y el que no", dijo la comunicadora dominicana. Génesis Suero Credit: Instagram / Génesis Suero Sobre el procedimiento, el cirujano nos explicó vía telefónica que es una operación sencilla que consiste en reparar la rotura o estiramiento en los orificios de sus orejas, que no dejaba que los arcillos se quedaran en su lugar de forma cómoda o que se cayeran. "Lo que hice fue que reparé los hoyos de sus aretes, dejo las suturas por una semana, luego las remuevo y en la siguiente semana entonces se puede hacer el piercing de nuevo. Luego, el paciente tiene que llevar unos aretes pequeños por 3 a 4 semanas antes de usar los grandes", aclaró Hanna. Agregó que durante el proceso de recuperación, además de mantener el área limpia, Suero tiene que usar un tipo de arete pequeño y de metales preciosos como oro, plata o platino para prevenir algún tipo de infección ya que estos combaten la bacteria de forma natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy feliz de que finalmente el mejor cirujano me arregló los lóbulos de las orejas. Me operaron hace unos días así que no usaré aretes por un tiempo, pero vale la pena corregir", escribió la ex reina de belleza en su cuenta de Instagram agradeciendo a su doctor. Génesis Suero Credit: Instagram / Génesis Suero

