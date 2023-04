¡Wow! Así luce el renovado closet de Gelena Solano La carismática reportera del programa El gordo y la flaca (Univision) nos dejó impactados con los tesoros que guarda en este nuevo espacio que diseñó su propio esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano Credit: Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Gelena Solano ha renovado diferentes áreas de su casa en numerosas ocasiones en el pasado y este 2023 no es la excepción. Ahora, la presentadora mostró los resultados de su nuevo california closet. Fue a través de las redes sociales que la dominicana compartió un video en el que explica que después de varios meses de intenso trabajo en su hogar en Nueva York, finalmente su esposo Steve Cutuli, quien es el CEO de su empresa de construcción, pudo terminar el proyecto. "Esto era una habitación de maquillaje que fue convertida en un california closet en su totalidad de lado a lado, para poner algunos de mis zapatos, carteras, pantalones, entre otras cosas", dijo la reportera del programa El gordo y la flaca en su perfil de Instagram. "[El closet] tiene un significado especial porque fue Esteve, fue su esencia, su diseño, fue creado por Steve. Las gavetas no fueron compradas, todo lo hizo Steve, incluyendo el piso. Así que estoy feliz y más adelante voy a subir más vídeos", añadió emocionada ante el resultado. En el clip de poco más de un minuto, se aprecia cómo las gavetas y cajones disimulan el almacenamiento, permitiendo guardar cosas que deseas mantener fuera de la vista y así sacar más provecho al espacio. Además, se ven los pantalones en diferentes colores y estilos aparecen acomodados en una boutique. Algunos de los artículos que no pasaron desapercibido fueron las carteras Fendi y Saint Laurent y los zapatos Louis Vuitton, todos a su fácil alcance y en gama de tonos primaverales e invernales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: "Dile a Steve que lo necesito en mi casa", "qué lindo cuando un hombre le gusta ver todo bonito y se preocupa por su esposa", "me encanta la idea de los pantalones", "divino", "qué fino y delicado se ve", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

