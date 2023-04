Gennaro, el hijo de Francisca, derrite las redes con sus ricitos A sus casi 2 años, el pequeño conquista con su espectacular cabellera de bucles. ¡Mira qué adorable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gennaro, el hijo de Francisca y su esposo Franchesco Zampogna, conquistó las redes sociales de la presentadora con sus espectaculares ricitos cayendo sobre su rostro. Así lo dejó ver la presentadora en su perfil de Instagram este fin de semana cuando compartió una serie de fotografías y videos de su primogénito disfrutando de una merienda, durante un paseo familiar. "Miren los dos primeros videos qué lindos ¡me derrito! Claro soy la mamá. Y mi foto favorita es la última. Disfrutemos la vida como Gennaro disfruta su helado", se lee en parte del mensaje que compañó la publicación de la también exreina de belleza el pasado sábado. Los comentarios de los seguidores de la copresentadora de Despierta América no se hicieron esperar, entre ellos: Chiquis, Alejandro Chabán y Astris Rivera: "Bello", "consentido de ti, sabía que parecerías en algo a mí", "Dios lo bendiga", qué hermoso". "Igualito a su mami", "imposible no derretirse", "es precioso". A finales del año pasado, Francisca habló sobre la posibilidad del cortarle el cabello, como le han pedido algunas personas y dijo que sería un pecado: "Qué se lo corte… Es lo que me están diciendo muchos, por diferentes razones que están en los comentarios del último video que subí con él. ¿Qué piensan por aquí? ¿No creen que sería pecado cortar esos ricitos lindos?", preguntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ajena a los comentarios negativos, han decido dejar crecer la melena a Gennaro, quien cumplió ya en este próximo mes de julio estará de cumpleaños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gennaro, el hijo de Francisca, derrite las redes con sus ricitos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.