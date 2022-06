Las gemelas de Amara La Negra debutan como modelos “Déjalas crecer un poco antes”, le comentaron a la cantante de raíces dominicanas luego de que compartiera un adorable video de las bebés de casi 3 meses en su primera audición. ¡Esta fue su respuesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El talento para el arte también se hereda y las hijas de Amara La Negra, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos, con casi 3 meses de haber llegado al mundo ya están siguiendo los pasos de su madre y debutaron como modelos. Así lo reveló la intérprete y empresaria de raíces dominicanas en sus redes sociales donde compartió varios videos con las pequeñas en una visita a la agencia de talentos a la que pertenecen. "Estamos muy emocionados porque hoy es la primera audición de Sumajestad y Sualteza. Van para su agencia de talentos así que nada vamos a ver cómo nos va. Ruego que las escojan porque son demasiado bellas y con hijas de una celebridad y ¡son gemelas!, así que vamos a ver", dijo en un clip mientras iba conduciendo de camino al lugar. Aunque la idea de que las bebés ya estén de camino a forjar su carrera en el mundo del espectáculo suena adorable para unos, a otros no les parece apropiado y criticaron a la cantante por considerar que es muy pronto. "Ellas apenas tienen 3 meses. Hermosas bebés, pero déjalas crecer un poco antes, me están matando. A los bebés solo les gusta comer, defecar y dormir. Déjalos hacer ese trabajo primero por el amor de Dios", le escribió Karma_Kissesz en Instagram. Comentario a Amara La Negra Credit: Instagram / Amara La Negra Amara no se quedó callada y le contestó: "Ustedes estresados por lo que hago con mis hijas. Ok". No es la primera vez que los padres de las gemelas se pronuncian antes las críticas, Allan Mueses, también respondió a quienes critican los nombres de sus bebés: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero hablarle a ese público oyente, televidente o como ustedes le quieran llamar. El nombre de mis hijas, de las hijas de Amara, señores, cada padre tiene el derecho de criar a sus hijos y ponerle los nombres que quieran y como quieran", dijo el dominicano en un video que compartió a través de sus redes sociales. "Entiendo que muchos de ustedes van a aceptar [los nombres] otros no".

