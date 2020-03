Estos geles de ducha huelen tan delicioso que te transportarán al paraíso ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En momentos de tanto estrés como los que estamos viviendo, es necesario hacer todo lo posible por mantenernos saludables tanto mental como físicamente. También es bueno tratar hacer del espacio en el que estamos, uno que nos haga sentir relajados y con buen ánimo. Una manera efectiva de hacerlo es usando productos de belleza que te transporten a algún lugar paradisíaco como ese que quiere visitar en tus próximas vacaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso lo puedes hacer ya sea con una vela que huela rico, una crema de cuerpo que te haga sentir como que estás en un spa o un jabón líquido que te transporte a otro lugar y te haga olvidar que no puedes salir de casa. Por eso decidimos buscar algunos de los jabones líquidos con los aromas más exquisitos, suculentos y ricos, así todas nos podemos ir en una vacaciones mentales mientras estemos en el baño. Image zoom Body Wash Mousse, de Dove. $5.99. Target.com. Este gel de ducha está disponible en tres diferentes presentaciones, una con aceite de argán, otra con aceite de coco y un tercero con aceite de rosas. Cada uno tiene un olor delicioso y además de que deja la piel suave la hidrata hasta por 24 horas. Image zoom Almond Shower Oil, de L’Occitane. $42. Loccitane.com. Un aceite que al tener contacto con el agua se convierte en una loción que limpia la piel a la perfección. Además de aceite de almendras, que es ideal para las pieles sensibles y resecas, también contiene aceite de semillas de uva, que deja la piel supersueve. Ya se imaginarán el olor que tiene. Realmente increíble. Image zoom Coconut & Papaya Body Wash, de Nubian Heritage. $12.99. Nubianheritage.com. Este body wash está formulado con excelentes ingredientes para la piel como manteca de karité, aciete de coco y aloe vera. Esto aunado al aroma de la papaya, dan como resultado un aroma incomparable que te transportará una paradisíaca playa del caribe. Advertisement

Close Share options

Close View image Estos geles de ducha huelen tan delicioso que te transportarán al paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.