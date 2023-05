Gelena Solano deja ver su melena al natural para los que "juran" que es calva La carismática reportera dominicana del programa El gordo y la flaca (Univision) no tuvo pelos en la lengua al responder a los que aseguran que tiene poco cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano Credit: Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for Art Hearts Fashion Gelena Solano es una amante de la moda y la belleza y no teme mostrarse completamente al natural. Este domingo compartió un video en el que dejó ver su cabello sin extensiones ni clips. La carismática reportera del programa El gordo y la flaca (Univison) compartió un video en sus redes sociales, desde su recién renovado clóset, en el que respondió a las personas que le critican por usar integraciones de cabello artificial en sus apariciones públicas tanto en eventos personales o de trabajo. "Mira para todas las que juran que yo lo único que me pongo es extensiones y pelucas y que estoy clava. Aquí les va esta bombita mi amor, mi cabello natural que conste, miren qué largo lo tengo Dios me lo bendiga. Aquí les va", se le escucha decir en el clip de sus historias. "Yo me pongo extensiones por volumen y pelucas porque me da la gana", agregó. Ajena a las críticas y comentarios negativos en torno a su estilo, dos horas después Solano compartió otro video presumiendo sus extensiones con un casual atuendo primaveral que incluyó unos pantalones cortos denim, una camiseta blanca oversize con detalles en arte pop de la tienda Aphrodite Couture. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la dominicana deja ver su melena. En febrero del 2021 dijo en su cuenta de Facebook que lo importante es tener un estilista que sepa cuidar apropiadamente del pelo y usar los productos correctos para evitar maltratos a la hebra.

