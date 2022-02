Gelena Solano comparte que se cambió los implantes: "No me sentía cómoda" Desde la consulta del doctor que la operó, la comunicadora dio a conocer qué se hizo exactamente y por qué decidió dar este importante paso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sincera, directa y "sin necesidad de ocultar nada", Gelena Solano compartió con sus seguidores el importante paso que dio por su salud. Desde la clínica del Doctor Mesa, su cirujano plástico, dio a conocer que hace poco se cambió los implantes de seno y explicó las razones con claridad. "Mi vida es simple y sin necesidad de ocultar nada. Aquí se dicen las cosas como son. Hace años me puse implantes en los senos, estaban muy grandes, no me sentía cómoda y hace unos meses los cambié", aclaró. Gelena llevaba 14 años con estos implantes y ya estaban "viejitos", así que cuando llegó la hora de cambiarlos, decidió dar un paso más. "Me los puse un poquito más pequeños", reconoció la colaboradora de El gordo y la flaca. Totalmente recuperada, quiso resaltar la necesidad de estas revisiones y lo importante de saber cuándo hay que cambiarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Generalmente después de 10 años es lo que recomienda la FDA, entonces sí es recomendable cambiarse los implantes. A mis pacientes yo les digo, si no tienen problemas pueden esperar un poquitico más, pero cuando empiezan a dar problemitas, ahí sí toca cambiarlos", explicó el doctor. ANTES Gelena Solano Gelena Solano | Credit: Instagram/@gelenasolanotv AHORA Gelena Solano, look del dia Credit: Instagram/Gelena Solano Con esta nota informativa, Gelena, quien nunca ha ocultado su paso por quirófano, puso sobre la mesa un tema fundamental: la salud. Porque aunque verse bella es fundamental y ayuda a sentirse bien, lo esencial es estar pendientes de que se cumplen todos los requisitos para estar saludable y no correr riesgos.

