Gelena Solano deslumbró en el desfile de Giannina Azar en Nueva York La reportera de El gordo y la flaca (Univision), desfiló como toda una profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de Nueva York ya está a la vuelta de la equina y con ella regresan los desfiles presenciales. Y es que este año son muchos los diseñadores que decidieron presentar sus nuevas colecciones en un show con público. Si bien este próximo miércoles 9 de febrero se da inicio oficialmente a esta importante semana para la moda, varios diseñadores ya han presentado su trabajo en el marco del West New York Fashion Week que se llevó a cabo este pasado sábado 6 de febrero. En el show se presentaron cinco diseñadores internacionales, entre los cuales estaba la talentosa Giannina Azar. La diseñadora dominicana, favorita de estrellas como Yuri, Clarissa Molina, Gaby Espino y Jacqueline Bracamontes, entre muchas otras, presentó sus nuevos diseños de mano de varias modelos y de la reportera Gelena Solano. "Disfrutando de este bello día, modelando para la diseñadora Giannina Azar, abriendo y cerrando su show en este desfile", escribió Solano junto a un video de su experiencia, que publicó en su cuenta de Instagram. "Mil gracias por la invitación, la pasé superbién. Gracias por el cariño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reportera de El gordo y la flaca (Univision), desfiló con un sexy traje verde limón de un solo hombro con pedrería y transparencias, que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. En primera fila estuvo su esposo Steve, quien como de costumbre, documentó todo lo que estaba haciendo su amada. Solano, además de darle inicio al desfile, también fue la encargada de cerrarlo. Lo cierto es que la reportera se paseó por esa pasarela como toda una profesional. ¡Felicidades Gelena!

