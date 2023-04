La impresionante colección de zapatos y bolsos de marca de Gelena Solano ¡Chanel, Fendi, Christian Louboutin y mucho más! La presentadora tiene uno de los guardarropas más envidiables que hemos visto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez que la vemos transmitiendo desde Nueva York en "El gordo y la flaca", Gelena Solano siempre da lección de estilo, desde sus zapatos de marca hasta sus boinas chic. Ahora, la presentadora nos está mostrando lo mejor de su colección con un look a su closet que parece un boutique de lujo. "Estoy organizando mi closet y quería enseñarles algunas cositas", explica Solano en el video. Algunas de sus piezas más importantes, aparte de ser por su alto valor, tienen un significado especial, como la cartera de Louis Vuitton que le regaló su esposo, Steve Cutuli. Gelena Solano, closet Credit: IG/Gelena Solano La dominicana también mostró que conserva las sandalias que llevó en su boda del diseñador italiano Rene Caovilla, cuyas piezas suelen constar más de $1,000. En el video, vemos más de 10 pares de tacones de Christian Louboutin, la marca francesa conocida por sus zapatos de suela roja. Nosotras soñamos con tener unos para nuestro propio guardarropas, ya que sólo suele ser de más de $700. Gelena Solano, closet Credit: IG/Gelena Solano Sin embargo, su mayor consejo cuando se trata de la moda tiene poco que ver con las marcas. "Pero señores, lo importante es que ustedes encuentren unos zapatos que les queden bien y que les gusten", explica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres tener una colección tan genial como la de Gelena? Si vives en Nueva York, la presentadora te tiene buenas noticias. "Les cuento que durante el mes de mayo en algunos lugares y en diferentes días voy a estar regalando unos tenis nuevos, botines y algunas ropitas de caninos", anunció en sus historias de Instagram. "Más adelante les voy a dar más detalles".

