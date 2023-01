Gelena Solano es la reina de los abrigos y estas fotos lo demuestran La reportera de El gordo y la flaca (Univisión), nos deleita cada día desde Nueva York con abrigos muy cool. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las amantes de la moda que viven en ciudades o países fríos, es importante lucir cool aún durante las temperaturas más bajas. Es por eso que los abrigos son una parte imprescindible de sus atuendos. Eso sí, las botas, suéteres y pantalones térmicos, juegan un papel importante a la hora de mantenernos calientes en todo momento. Pero si realmente quieres lucir como toda una fashionista, unas botas fabulosas y un abrigo llamativo, no te pueden faltar. Por suerte, las tiendas ofrecen un sin número de opciones, e incluso, algunas son para las más atrevidas. Hay varias famosas que son amantes de los coats y tienen toda una colección, entre ellas están Kate Middleton y Jennifer López. Ahora bien, no podemos negar que la reina de los abrigos es Gelena Solano. La reportera de El gordo y la flaca (Univision) reporta desde la ciudad de Nueva York y la mayoría de las veces está al aire libre por lo que siempre lleva un abrigo. Si bien en algunas ocasiones usa piezas clásicas, también le encanta llevar otras más llamativas y coloridas. Lo cierto es que en este invierno ha llevado muchísimos abrigos supercool, modernos y que todas quisiéramos tener. Por eso pensamos que su colección es más impresionante de la misma princesa de Gales. Si quieres convencerte de que es así, échale un vistazo a estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Genela Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram/Gelena Solano

