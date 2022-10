¡No creerás lo que la gelatina puede hacer por tu cabello! Quizás te preguntes por qué se utiliza la gelatina sin sabor para reparar el cabello. Bien, te develaremos el secreto: la gelatina si sabor contiene gran cantidad de colágeno. Recuerda que el colágeno es imprescindible para reparar las uñas, la piel y el cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gelatina sin sabor ayuda a mejorar la fortaleza y el brillo de tu pelo, al tiempo que lo protege de las puntas divididas y las rupturas; además, estimula su crecimiento. ¿Cómo utilizar la gelatina sin sabor? Gelatina sin sabor con agua

Puedes consumir una cucharadita de gelatina sin sabor diluida en ½ vaso de agua y beber en ayunas. Hazlo durante 20 días. Al incorporar la gelatina de esta forma, no solo estaremos reparando nuestro cabello, uñas y piel, sino que también estamos fortaleciendo y reparando nuestras articulaciones. No obstante, consulta siempre antes con tu médico de cabecera.

Sin embargo, la gelatina se puede aplicar sobre el cabello para repararlo y fortalecerlo. ¿De qué modo? Te dejamos aquí 3 fórmulas para reparar el cabello con gelatina sin sabor. Al aplicar el tratamiento una vez por semana, gracias a las proteínas de la gelatina conseguimos nutrir en profundidad el cabello y que recupere fuerza, así como brillo y volumen. Gelatina fondo rosa Gelatina fondo rosa | Credit: Getty Images Mascarilla para evitar el cabello quebradizo Ingredientes:

– 1 cucharadita de gelatina sin sabor

– ½ vaso de agua caliente

– 1 cucharada de gel de aloe vera

– Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla con una cuchara para que se diluya e integre bien la gelatina con el aloe.

– A continuación, aplica sobre tu cabello húmedo y limpio.

– Deja que actúe por 15 o 20 minutos.

– Enjuaga con agua tibia.

– Repite entre 2 y 3 veces al mes. Tratamiento frecuente con gelatina sin sabor ¿En qué consiste?

– Coloca 15 g de gelatina sin sabor en un frasco de champú de 250 ml.

– Cierra el frasco y agita bien para que se mezcle correctamente. Cada vez que lo utilices, recuerda agitarlo por lo menos durante 1 minuto.

– Puedes usar este tratamiento día por medio, pero recuerda observar cómo responde tu cabello a esta proteína. Mascarilla para cabello ondulado o rizadoLas mujeres que tienen el cabello ondulado o rizado saben lo importante que es lucir una cabellera definida para lograr un aspecto arreglado. Para que la gelatina funcione como deseamos, necesitaremos mezclarla con la crema acondicionadora que usemos siempre después del champú. Ingredientes:

– Las cantidades serán las siguientes para un acondicionador de unos 300 ml:

1 cucharada sopera de gelatina sin colorantes ni saborizantes (20 g)

5 cucharadas soperas de agua (75 g)

– En una olla pequeña vertimos el agua a temperatura ambiente y la gelatina en polvo y revolvemos bien hasta que se disuelva.

– A continuación, encendemos el fuego y calentamos la mezcla durante un minuto, hasta que esté ligeramente caliente.

– La dejamos enfriar y la mezclamos con el acondicionador.

– Recuerda agitar muy bien el acondicionador antes de usarlo.

