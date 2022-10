Este gel de ducha deja tu piel suave y humectada mientras que su aroma te transporta al paraíso Este es uno de los mejores geles de baño que he usado. ¡Huele delicioso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los productos que necesitamos para tener una buena y completa rutina de belleza, y con tantas opciones en el mercado, a veces es difícil escoger los mejores, en especial cuando se trata de algo tan íntimo como tu gel de ducha. Aparte de elegir un olor que te agrade, es importante conocer los beneficios que estos jabones tienen para tu piel. Lo mejor es optar por uno que tenga ingredientes que te pueda proveer una buena hidratación y que además, dejen tu piel sedosa y con un aroma irresistible. Eso sí, ante todo debes asegurarte de que no te causen ninguna irritación porque aunque no lo creas, esto pasa más de lo que te imaginas. En mi caso, una de las cosas más importantes es el aroma. Me gusta que no sea tan fuerte pero que sí se sienta. Prefiero los que huelen a frutas tropicales y para los meses más fríos, los que huelen a vainilla o flores. Es por eso que estoy fascinada con el gel de baño que empecé a usar hace unas semanas. Hablo del Body Wash, de Native, en especial el de aroma piña colada, que desafortunadamente ya no está disponible, y el de coco y vainilla, y el de lavanda y rosas. Estos dos últimos son ideales para los meses más fríos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos geles están compuestos con ingredientes como el aceite de coco que limpia la piel y la hidrata, sales limpiadoras que ayudan a que el gel tenga una mejor textura y se sienta mejor en la piel, al igual que ácido cítrico que ayudan a balancear el ph. Cuando lo usas, el aroma de inmediato despierta tus sentidos y te transporta a un lugar más relajado y paradisíaco. La piel se siente suave y también hidratada, y sobre todo, limpia. body wash, gel de baño Credit: Cortesía Llevo poco tiempo usándolo y se ha convertido en uno de mis geles favoritos. Lo mejor es que tiene un precio asequible y está disponible en diez aromas entre ellas Eucalyptus & Mint y Powder & Cotton, más cuatro de edición limitada. Además, si prefieres que no tenga olor, también tienes una opción. El Body Wash, de Native cuesta $9 y lo puedes obtener en nativecos.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este gel de ducha deja tu piel suave y humectada mientras que su aroma te transporta al paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.