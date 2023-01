¡Impresionante! Así luce la ganadora del Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, sin maquillaje La modelo ganadora del certamen cautivó por su belleza pero ¿la has visto sin maquillaje? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La representante de Estados Unidos, R'Bonney Gabriel, se coronó ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2022 la noche del pasado 15 de enero. La joven de 28 años de padre filipino y madre estadounidense, quien desfiló con un vestido azul con lentejuelas que delineaba su silueta, cautivó al jurado y a los televidentes con su belleza, porte e inteligencia. Oriunda de Houston, Gabriel avanzó hacia la recta final imponiéndose a las representantes de Venezuela y República Dominicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss Venezuela Amanda Dudamel Miss USA R'bonney Gabriel and Miss Dominican Republic Andreína Martínez Miss Venezuela Amanda Dudamel (izq.), Miss USA R'bonney Gabriel y Miss Dominican Republic Andreína Martínez | Credit: Jason Kempin/Getty Images Miss USA R'Bonney Gabriel sin maquillaje Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images La mujer más bella del universo luce increíble sin gota de maquillaje. Para muestra, la fotografía que R'Bonney ha compartido en su popular cuenta de Instagram - que ya cuenta con más de 375 mil seguidores - y donde muestra su rostro al natural. Miss Universo, R'Bonney Gabriel, sin maquillaje En la fotografía, publicada en noviembre 2022, vemos a la guapa modelo luciendo ropa deportiva y con su rostro al natural. RBonney Gabriel sin maquillaje Credit: RBonney Gabriel IG Tras triunfar en la edición número 71 del certamen de belleza más famoso del mundo, Gabriel se convirtió en la primera mujer de origen filipino de Estados Unidos en ganar la corona del Miss Universo. Cabe recalcar que la guapa mujer estudio en la Universidad del Norte de Texas y es diseñadora de moda sostenible, modelo y profesora de costura. La respuesta de R'Bonney En el segmento final de preguntas y respuestas del certamen, se les preguntó a las tres finalistas: "Si ganas Miss Universo, ¿cómo trabajarías para demostrar que es una organización progresista y de empoderamiento?" R'Bonney Gabriel Miss Universo 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images Gabriel respondió: "Sería una líder transformacional. Como diseñadora apasionada, desde hace muchos años, utilizo la pasión como una fuerza para crecer, trabajamos con el reciclaje, hacemos nuestros vestidos y los ponemos al servicio de las mujeres que han sobreviviendo al tráfico humano y a la violencia. Es muy importante creer en nosotros, invertir en la comunidad y en sus talentos para marcar la diferencia. Todos tenemos algo especial y debemos utilizarlo".

