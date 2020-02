Galilea Montijo, Rihanna y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Galilea Montijo Image zoom Mezcalent La presentadora llegó a la gran final de Mira quién baila con este hermoso traje rosado de tul con aplicaciones de Shahira Lasheen. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Rashel Díaz Instagram/Rashel Díaz La presentadora empezó la semana luciendo regia con este minivestido negro con mangas abullonadas que dejaba ver su esbelta figura. 2 de 10 Applications Ver Todo Rihanna Image zoom Rich Fury/Getty Images La cantante llegó a una gala en Pasadena, CA, con este traje morado con llamativos vuelos de Givenchy y arrasó como de costumbre. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Chiquinquirá Delgado Instagram/Chiquinquirá Delgado Así de feliz y sexy con pantalón negro de cuero, top morado de cuello alto y botas negras por encima de la rodilla, llegó la presentadora a Univisión, a grabar el último show de Mira quién baila All Stars. 4 de 10 Applications Ver Todo Olivia Culpo Image zoom Christian Vierig/Getty Images Nos encantó este fabuloso look de vestido camisero a rayas, abrigo rojo de cuero, zapatos de punta y clutch oversized. 5 de 10 Applications Ver Todo Gigi Hadid Image zoom Marc Piasecki/GC Images Vimos a la modelo saliendo de su hotel en París enfundada en un look superchic que incluía un set de pantalón y chaqueta a cuadros, camisa con el mismo estampado, top verde limón de cuello alto, gabardina y tenis. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Janelle Monáe Image zoom Steve Granitz/WireImage Fabulosa lució la actriz con este increíble traje colorblock de manga larga y cutouts de Balmain. 7 de 10 Applications Ver Todo La Chiquibaby Instagram/La Chiquibaby La presentadora mexicana disfrutó su domingo con este vestido fucsia con lunares y abertura frontal. 8 de 10 Applications Ver Todo Brie Larson Image zoom Steve Granitz/WireImage La actriz acaparó miradas cuando llegó a una premiación con este traje de un solo hombro con falda de tul, de Rodarte. Los guantes le dieron un toque muy cool a su look. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lily Collins Image zoom Marc Piasecki/GC Images Ataviada con este look casual de jeans negros, camiseta estampada, tenis blancos y abrigo crema, llegó la actriz al aeropuerto de París. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Galilea Montijo, Rihanna y más en El look del día

