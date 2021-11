El look del día - noviembre 5, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Selena Gómez, Ludwika Paleta y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Espectacular lució la modelo con este traje crema con transparencias y pedrería. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Serradilla Ana serradilla, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Para ir a una fiesta en la Ciudad de México, la actriz eligió este vestido estampado, que combinó con un cinturón negro y botines. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group La presentadora mexicana dejó a todos boquiabiertos al llegar a un evento con este sexy minivestido transparente. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anitta Anitta, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Con este original y llamativo vestido, llegó la cantante a un evento en el que se le rindió tributo al diseñador Jeremy Scott. 4 de 9 Ver Todo Jenna Dewan Jenna Dewan, look del dia Credit: 2021 Media Punch/The Grosby Group Nos encantó este vestido blanco y negro, con cuello halter y transparencias, que portó la actriz. 5 de 9 Ver Todo Jimena Gallegos Jimena Gallegos, look del dia Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora brilló con este coqueto minivestido rojo de lentejuelas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó su llamativo pantalón a cuadros con una camisa negra y zapatos verde neón. 7 de 9 Ver Todo Ludwika Paleta Ludwika Paleta, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Sobria y elegante lució la actriz con este vestido negro de terciopelo. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez, look del dia Credit: Mike Coppola/Getty Images for Rare Beauty La artista llegó a una tienda Sephora en Nueva York ataviada con este vestido a rayas y botas negras. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

