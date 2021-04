El look del día - marzo 31, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Galilea Montijo, look del dia, vestido estampado Credit: Instagram/Galilea Montijo Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Olivia Palermo, Ximena Córdoba y Jessica Alba son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito. Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia, vestido estampado Image zoom Credit: Instagram/Galilea Montijo Amamos este vestido negro estampado con los hombros al descubierto, de Latingal Boutique, que recientemente portó la presentadora mexicana. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Alba Jessica Alba, look del dia, sueter a rayas Image zoom Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Nos encantaría tener en nuestro clóset este atuendo de culottes, suéter a rayas y sandalias planas que llevó la actriz. ¡Qué comodidad! 2 de 9 Applications Ver Todo Odalys Ramírez Odalys ramirez, look del dia, conjunto verde limon Image zoom Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Este conjunto verde limón de falda midi y croptop con mangas tipo globo que portó la presentadora, es perfecto para los hermosos días de primavera. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia, abrigo rosado Image zoom Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group La socialité salió a caminar a su perro con superchic look de culottes negros, blusa color camello y fabuloso abrigo rosado. 4 de 9 Applications Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia, look de embarazo Image zoom Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española está a punto de dar a luz y aún así no pierde oportunidad de llevar looks supercool y modernos, pero sobretodo cómodos como este ceñido vestido negro combinado con chaqueta del mismo color, tenis blancos y bolso blanco y negro de Dior. ¡Qué bella! 5 de 9 Applications Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia, vestido a rayas Image zoom Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Hermosa lució la presentadora con este coqueto vestido de rayas multicolor. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ximena Córdoba CXimena Cordoba, Cuentamelo ya, look del dia Image zoom Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Este jumpsuit estampado hizo que la presentadora colombiana luciera como toda una adolescente. 7 de 9 Applications Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Image zoom Credit: Cortesía Fresca y coqueta lució la presentadora con este conjunto estampado de minifalda y blusa con mangas tipo globo, de Essence Miami. 8 de 9 Applications Ver Todo Becky G Becky G, look del dia Image zoom Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La cantante se encuentra grabando un comercial y durante un descanso la captamos con este cómodo look de pantalón tipo cargo, suéter cropped y tenis blancos. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

