Mira cómo luce Galilea Montijo sin una gota de maquillaje La presentadora mexicana sorprendió a sus seguidores al mostrarse al natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de su larga carrera, Galilea Montijo ha demostrado que además de ser una de las mejores presentadoras de la televisión de habla hispana, también es una de las mejor vestidas. Y es que no podemos negar que la mexicana siempre acapara miradas con los vestidos que elige para pasar por alguna alfombra. Además, también nos encanta cada mañana con los modernos y femeninos atuendos que lleva en el programa Hoy (Televisa), realizado en la Ciudad de México. Para complementar sus increíbles looks, Montijo siempre elige peinados muy cool y juveniles, al igual, que un maquillaje que siempre llama mucho la atención. Es por eso nos sorprendemos mucho cuando la vemos en ropa casual, con su cabello al natural y sin ese glamour al que nos tiene acostumbrado. Eso fue lo que pasó este fin de semana cuando la conductora sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen en la que aparece sin una gota de maquillaje. En la foto, publicada en su cuenta de Instagram, Montijo aparece con un cara lavada y cabello despeinado. Según el emoji con el que acompañó la foto, un sol, deducimos que estaba disfrutando de la playa de Acapulco dónde tiene una propiedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, aún sin una gota de maquillaje, Montijo lució espectacular. Con esta imagen nos pudimos percatar que la conductora goza de muy buena piel y que no parece que ya casi llega a los 50 años. De hecho, así sin maquillaje luce más joven y fresca. ¡Queremos saber tu secreto Gali!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo luce Galilea Montijo sin una gota de maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.