Galilea Montijo, sexy y fabulosa en la final de La casa de los famosos México La conductora de 50 años se vio espectacular con un revelador vestido que se suma a la lista de los atrevidos looks que ha lucido durante toda la competencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El show de telerrealidad La casa de los famosos México celebró su esperada final el pasado domingo, cuando Wendy Guevara se coronó como ganadora y recibió el millonario premio. Uno de los atractivos del programa, que no ha estado libre de polémica, ha sido su conductora Galilea Montijo. La mexicana de 50 años, todo un icono de moda, ha sorprendido a la audiencia semana tras semana con sus atrevidos atuendos. La célebre presentadora puede presumir de unas curvas de infarto, piernas kilométricas y una imponente planta que se ha preocupado de resaltar con reveladores modelos donde las transparencias, los brillos y las siluetas ceñidas han sido absolutos protagonistas. Por supuesto para la final Montijo, quien se divorció este año, puso toda la carne en el asador y junto al estilista Aldo Rendón, eligió un look que nos dejó boquiabiertas. La mexicana se vio espectacular con un body negro sobre el que lució un vestido de encaje transparente con mangas largas, un solo hombro y una falda con una gran abertura que dejaba una de sus piernas completamente al descubierto. Con varias gargantillas brillantes y una rosa negra en el centro, la conductora también lució numerosos anillos de gran tamaño con pedrería rosada y cristales blancos, múltiples aros con brillantes y hasta una original argolla en forma de langosta además de aretes largos y unas sandalias negras con pulsera de pedrería al tobillo. En cuanto al look de belleza, el maquillista Alfonso Whithsman creó un armonioso e intenso maquillaje, con la piel muy luminosa e impecable, con el contorno muy trabajado y rubor, que centraba la atención en la mirada de Montijo, con sombras cálidas, delineado marcado y abundantes pestañas, y finalizó con unos labios muy jugosos y brillantes. Galilea Montijo sexy en final Casa de los Famosos México Credit: Instagram Fernando Pedraza es el estilista que ha cuidado la melena de la conductora en el show, y para la gran final, dejó su melena suelta y peinada con voluminosas ondas. Un peinado extra para la importante ocasión. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El sábado, la también empresaria asistió al concierto acústico que Manuel Turizo ofreció a los concursantes de la casa donde compartió con el colombiano, y parece que el cantante le conquistó no solo con su voz sino con sus originales pantalones de mezclilla.

