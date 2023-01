El look del día - enero 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Alix Aspe, Galilea Montijo, y Priyanka Chopra son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe Credit: Instagram/Alix Aspe La presentadora celebró su cumpleaños en el set de La mesa caliente (Telemundo), con este look de pantalón corto, top rojo vino y botas a la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Drew Barrymore Drew Barrymore Credit: Raymond Hall/GC Images Encontramos a la actriz y empresaria luciendo muy elegante con este conjunto azul marino de pantalón y chaqueta. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos fascinadas con este coqueto minivestido multicolor que portó la presentadora mexicana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anna Kendrick <p>Vimos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este colorido conjunto de minifalda y chaqueta cropped, que combinó con un top negro y zapatos de plataforma. </p> Vimos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este colorido conjunto de minifalda y chaqueta cropped, que combinó con un top negro y zapatos de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Cool y moderna lució la presentadora con esta minifalda negra con cadenas, que combinó con una blusa blanca con vuelos y botas por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Priyanka Chopra Priyanka Chopra Credit: Neil Mockford/Getty Images Fabulosa lució la actriz con este vestido negro de cuero con escote profundo, que complementó con un abrigo de piel y botas a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katie Holmes Katie Holmes Credit: ason Howard/Bauer-Griffin/GC Images La actriz llegó a un compromiso ataviada con este look de pantalón marrón de talle alto, top a rayas, zapatos plateados, minibolso verde y abrigo de cuero oversized. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instaram/Lourdes Stephen La presentadora de noticias mostró sus curvas con este ceñido vestido negro a la rodilla. 8 de 9 Ver Todo Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Credit: Backgrid/The Grosby Group Este look casual hizo que la cantante luciera muy cómoda y relajada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

