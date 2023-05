¡Vida nueva, estilo nuevo! Galilea Montijo rompe las reglas con este look en sesión fotográfica Para posar en la portada digital más reciente de People en Español la presentadora mexicana se atrevió con éxito a mostrar una fresca y fabulosa imagen Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su habitual alegría y dulzura Galilea Montijo fue la protagonista de una glamorosa sesión fotográfica para la más reciente portada digital de People en Español, en la que la presentadora mexicana se sincera sobre su situación sentimental, comenta sobre su divorcio, el cambio radical que dio su vida recientemente y sus nuevos proyectos. Tras anunciar su separación del político mexicano Fernando Reina Iglesias, Montijo habló por primera vez y en exclusiva de cómo ella y su hijo Mateo están sorteando esta nueva etapa en sus vidas. Inspirada en su fuerza interior y el positivismo para medirse con aplomo a los nuevos comienzos, la actriz oriunda de Guadalajara, no temió al reto de proyectar para las fotos realizadas una imagen elegante, sobria y porqué no decir minimalista, muy diversa a la que nos tiene acostumbrados. Para lograrlo se asesoró con un gran equipo de expertos en materia de vestuario, maquillaje y peinado y estas fabulosas imágenes lo demuestran. Galilea Montijo - Digital Cover Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod Estuvimos platicando en exclusiva con el estilista Marco Corral desde México quien nos resume así la experiencia vivida en el shoot y nos brinda detalles sobre las prendas fabulosas que lució Montijo quien a sus 49 años está más bella que nunca. La misión de Corral era lograr un efecto novedoso y diferente. "Galilea tiende en sus presentaciones a utilizar muchos estampados, telas recargadas y brillo", afirma. "Como toda una belleza mexicana, muy orgullosa de sus curvas, no teme presumirlas y destacarlas". Por eso disfrutó mucho preparar su vestuario para esta portada. "Ella tenía la disposición de hacer sus fotos con una ropa y un estilo que jamás había utilizado antes", explica Corral. "Me refiero a los colores sobrios, a tonos sólidos, más simples sin dejar de ser femeninos y en telas con diversa caída". "Para la portada digital quería un look muy sencillo", relata el experto. "Me inspiré en una imagen andrógina y sofisticada pero muy sensual e informal". Galilea Montijo - Digital Cover Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod "Para lograrlo escogí un smoking blanco de Raquel Orozco que complementé con unos tenis en el mismo tono de Adolfo Domínguez", dice. La joyería, también minimalista pero espléndida, tuvo piezas metálicas claves como los anillos de Bimba y Lola, además de una cadena de Dangelo para Step On fashion. La idea lograda con las fotos era precisamente reflejar en su imagen el nuevo giro de su vida y promocionar el estreno de otro look con su hermosa y larga cabellera en un tono negro azabache. "Ella no quería revelar este cambio hasta su presentación en los Premios LAMAs que sucedieron pocos días después de nuestra sesión de fotos", agrega Corral. El maquillaje para nuestra portada digital fue realizado por Alfonso Waithsman quien la preparó hace pocos días para el gran evento musical de Univisión, y como siempre fue muy glamoroso pero se mantuvo también muy limpio, sin perder el protagonismo en sus ojazos negros y los labios en tono nude a petición especial del vestuarista de la sesión de fotos. El reconocido peluquero Jorge Beltrán se encargó de que su melena luciera lustrosa y totalmente lacia, acorde con la propuesta. La tapatía estuvo muy contenta y relajada durante el shoot, encantada de proyectar esta imagen tan segura y radiante para la cual ha trabajado mucho en el aspecto físico con mucha actividad deportiva y dieta saludable pero también en el plano mental con el apoyo de terapeutas, pues como reveló la artista a nuestra editora Carole Joseph en la portada digital : "Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de tener en puerta jugosos proyectos en México, Galilea como toda fashionista continúa con su tienda en línea de ropa LatinGal Boutique y no descarta la posibilidad de abrirse camino en Estados Unidos. Desde aquí celebramos su radiante imagen, su inspirador ejemplo y su sentida declaración: "Sé que todo va a estar bien". ¡Así será querida Gali!

