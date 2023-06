Galilea Montijo deslumbra en los premios Balón de Oro ¡Qué guapa! La presentadora nos dejó boquiabiertas con este sensual look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Mezcalent En las alfombras y en la televisión, Galilea Montijo se ha destacado como una de las presentadoras más fashion gracias a sus llamativas propuestas y su gran equipo de expertos en la moda y belleza. Este fin de semana, vimos a la mexicana en Los Ángeles para la entrega de los premios Balón de Oro celebrando a los atletas de la Liga MX y como era de esperar, Galilea no defraudó con su estilo. Para la ocasión, la anfitriona de La casa de los famosos México confió en su estilista Aldo Rendon, el cual eligió una prenda plateada de mangas largas que le quedó de maravilla. Galilea Montijo Credit: Mezcalent La abertura frontal de la pieza nos dejó sus piernas tonificadas y las sandalias divinas que complementaron el traje. También llevó unos pendientes oversized y varios anillos brillantes. Para su look de belleza, su gran amigo Alfonso Waithsman creó un maquillaje clásico con pestañas largas, cejas definidas y un labial rosa. Llevó su cabello en ondas suaves al estilo del viejo Hollywood gracias a Jorge Beltran. En su cuenta de instagram, compartió varias fotos y videos del look y sus fans y amistades quedaron enamorados del look. "Divina", "espectacular" y "bellisima" contaron entre los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos días antes, la presentadora también compartió el estilo que llevó para los ensayos del evento. Para la ocasión más casual, la vimos siguiendo la tendencia de los pantsuits con una propuesta blanca muy chic.

