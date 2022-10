A sus casi 50 años Galilea Montijo muestra su increíble figura con diminuto bikini La presentadora mexicana se fue a la playa y posó con un coqueto y sexy bikini tejido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo es sin duda, una de las presentadoras más queridas y talentosas del mundo del espectáculo latino y no es para menos. La mexicana tiene más de 25 años de carrera en la pantalla chica y desde sus inicios ha demostrado su profesionalismo y un carisma difícil de igualar. Montijo ya lleva más de 20 como una de las conductoras principale del popular programa Hoy (Televisa), y ha participado como presentadora estelar en varios programas de telerrealidad como Pequeños gigantes. Además, ha fungido como presentadora en premiaciones como Premio lo Nuestro, Premios Juventud y Premios Tv y Novelas. Si bien la vemos todos los días en la televisión, es gracias a sus redes sociales que podemos enteramos un poco más de su vida personal y las actividades que hace en su tiempo libre, como la escapada a la playa que hizo recientemente y en dónde se destapó. Resulta que la querida presentadora se fue a descansar unos días a la playa en dónde no solo obtuvo un hermoso bronceado, sino que aprovechó para mostrar su envidiable figura. La presentadora aprovechó la playa para lucir sus curvas con un diminuto bikini multicolor tejido que le quedaba increíble y que demostraba que su esfuerzo en el gimnasio le ha dado excelentes frutos. Su estómago lucía bastante tonificado, al igual que sus piernas. En otra de las imágenes, Montijo luce muy cool y juvenil con un pantalón multicolor tejido, combinado con el top de un bikini negro strapless y un sombrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse los piropos no se hicieron esperar de parte de sus seguidores en Instagram y de algunos compañeros de la industria. Y es que a los 49 años, Montijo goza de una de las mejores figuras de la televisión. No cabe duda de que la presentadora sabe muy bien cómo cuidarse y estamos seguras que al pasar de los años seguirá siendo, no solo una de las más talentosas, sino también una de las más bellas y sexy. Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo

